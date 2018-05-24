الصراف في عيد التحرير: يوم يؤرخ فيه الزمن الانتصار بدحر العدو

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أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف في بيان "ان عيد المقاومة والتحرير هو يوم يؤرخ فيه الزمن، الانتصار الذي حصل منذ ثمانية عشر عاما بدحر العدو الاسرائيلي عن جزء من الأراضي اللبنانية، هو يوم نعتز به لما يحمل في طياته من معنى للصمود ولقدرة الشعوب "ان يوما ارادت الحياة" وللتضحيات التي قدمها شهداؤنا الذين لن ننساهم ما حيينا في سبيل تحرير وطننا؛ ونقول وفاء لهم أننا لن نستكين قبل التحرير الكامل".

واضاف البيان: "لا بد لنا في هذا اليوم المجيد أن ننحني اجلالا امام عظمة شهداء الجيش الذين بذلوا ارواحهم من اجل لبنان وان نعبر عن فخرنا بما حققه ويحققه الجيش اللبناني من انجازات تاريخية في محاربة الارهاب وحماية الحدود والحفاظ على الامن والاستقرار.

وختم الصراف قائلا: "هذا النصر، كتبته أذرع بشرية في كتاب مغلف بعنفوان الحق والشجاعة والشرف ليكون لبنان كما هو نموذجا للوحدة والانفتاح والعيش المشترك بين كل ابنائه ولتقرأ الاجيال القادمة صفحاته المعطرة بالمحبة والتضحية والوفاء".