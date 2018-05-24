ساندرا خرجت ولم تعد!

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صدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي: تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة:

- ساندرا خالد رافع (مواليد عام 1993، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 22/5/2018 منزل ذويها الكائن في منطقة الحمرا/ بيروت، شارع الصيداني الى جهة مجهولة، ولم تعُد حتى تاريخه.

وطلبت المديرية العامة من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 740942/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.