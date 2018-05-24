living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد موجة الحرّ.. الأمطار تعود الى لبنان!

24
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان "منخفض البحر الأحمر" لم يهدأ منذ أواخر آذار وما زال مستمرّا بعمله التخريبيّ من حيث الفوضى التي جمعت 4 فصول في شهر واحدٍ: عواصف رملية، منخفضات مدارية، عواصف برَدية، امطار وسيول وفيضانات وكل ذلك جرى بين 10 نيسان و 20 ايار. واليوم، اعصار مداريّ، سوف يتحوّل مساء الخميس الى درجة ثانية ويضرب اليمن وبخاصة "صلالة" التي بدأ يستهدفها بأمطار طوفانية، فقد تساقطت امطار بأقل من عشرين دقيقة بلغت حوالي 100 مم، والآتي في اليومين المقبلين، سيكون الأخطر على البلاد.

 

أضاف: يغطي منخفض البحر الأحمر بقيمه المتدنية، مصر والسودان، وشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط وليبيا والجزائر وقد انضمّ اليه المنخفض الهندي الموسمي الذي تمدّد غرباً نحو المحيط الهندي، فانخفضت قيم الضغط غرب المحيط وجنوب اليمن فحوّلت الرياح القطبية الجنوبية الباردة والرطبة اتجاهها شمالاً لتصطدم بتيارات استوائية حارة وعالية الرطوبة قرب جزيرة مدغشقر، فتشكلت عاصفة استوائية، سرعان ما ازدادت سرعة الرياح فيها بسبب انهيار قيم الضغط الجوّي الى 990hpa، فتحوّلت مع الوقت الى اعصار من الدرجة الاولى (بسرعة رياح بلغت 155كلم في الساعة)، واليوم ستصل الى 210 كلم في الساعة وتدخل اليمن، وصلالة بالتحديد (درجة ثانية) فيتابع الإعصار طريقه نحو جنوب المملكة السعودية.

 

ومن المنتظر ان تتابع التيارات الهندية طريقها شمالاً عبر البحر الأحمر وتصطدم برياح اوروبية باردة متجهة من تركيا واليونان نحو مصر وسيناء، فتتشكل بين سيناء والأردن وشمال المملكة حالات عدم استقرار اضافة الى المنخفضات التي تضرب تركيا، ستنعكس هذه الأمور على لبنان من حيث تراجع درجات الحرارة وعودة الأمطار المحلية والرعود بدءاً من مساء الجمعة.

 

اذاً، ينتظر اليمنيون كارثة طبيعية: سيول وفيضانات، وارتفاع منسوب المياه على الطرقات وسرعة رياح واقتلاع اشجار، وينتظر اللبنانيون، بعد موجة الحرّ اللاهبة، عودة الأمطار واستقرار بدرجات الحرارة بين 24 و 28 درجة حتى اوائل حزيران.

 

طقس يوم الجمعة: مشمس الى غائم تتساقط امطار محلية في الداخل وتتراجع درجات الحرارة لتسجل:

على الساحل: 22/27

الجبال 1200 متر: 15/23

البقاع: 18/25

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كلم في الساعة تنشط في الداخل لتصل الى 45 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1011hpa

الرطوبة: 60 الى 78%

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout