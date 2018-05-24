هكذا انتهت حياة الشاب شربل إبن الـ 21 عاماً!

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توفي أمس الشاب شربل طنّوس (21 عاما) بحادث سير مروّع على الطريق البحرية بمحاذاة نهر الكلب.



ونعت صفحة القديسة رفقا - تلال عين سعادة على حسابها عبر فيسبوك " شربل عازف الأرغن ومسؤول جوقة الأطفال في قداس الأحد في رعية القديسة رفقا".



ونعت أيضًا صفحة "USEK student pulse" عبر فيسبوك طنوس، وقالت: "اليوم لا نودع زميلا جامعيا ورفيقا حزبيا فحسب. اليوم نودع فردا من أفراد عائلتنا أطفأ الموت حياته على الأرض ليكون لنا شمعةً مضاءةً في السماء. شمعةٌ، عرفناها بيننا نشيطة، عاملة، مؤمنة. فكان الزميل والصديق والأخ والرفيق. فبالرغم من وقته الضيق في دراسة العمارة التي أحبها، لم يكتفي شربل طنوس بنضاله الحزبي في نادي Students Pulse الطلابي، بل التحق بالعمل الرعوي الجامعي خدمة للمسيح الذي عشق حتى ناداه الأخير ليكون ملاكا إلى جانبه.



ننعي اليوم وبغصة شديدة رفيقنا الغالي، عريسنا في السماء، شربل طنوس. ونتقدم من أهله ورفاقه بأحر التعازي".