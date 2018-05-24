عناوين الصحف ليوم الخميس 24 أيار 2018

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الأخبار: وداعاً 14 آذار!

خامنئي: ضمانات أوروبية... أو «نعود لأنشطتنا المعطلة»

الأنوار: عون يستبق الاستشارات اليوم بالدعوة الى حكومة وحدة وطنية

البناء: فرزلي نائباً لرئيس المجلس وهيئة المكتب دون القوات... والمشنوق يغادر احتجاجاً

برّي رئيساً: لتأليف الحكومة سريعاً

عون: قواعد التشكيل معلومة ولن نضيّع الوقت

الحريري اليوم رئيساً مكلفاً وحكومة كل لبنان أمام عقد التمثيل والحقائب والبيان الوزاري

المستقبل: استشارات بعبدا تنتهي اليوم بتكليف الحريري تشكيل الحكومة

عون لتسريع التأليف.. وبري «لساعة بالناقص»





اللواء: سبحة الإستحقاقات: الحريري رئيساً مكلفاً اليوم

إستعجال رئاسي للتأليف وعون لحكومة تواجه التحديّات وتستأصل الفساد

النهار: الحريري "الثالث" بعد بري "السادس" والتأليف سريع؟

الجمهورية: بري رئيسا.. و"القوات" محاصرة



l'orient le jour: Le grand bond en arrière.



the daily star: Hariri favorite to form government