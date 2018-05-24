عناوين الصحف ليوم الخميس 24 أيار 2018

الأخبار: وداعاً 14 آذار!
خامنئي: ضمانات أوروبية... أو «نعود لأنشطتنا المعطلة»
الأنوار: عون يستبق الاستشارات اليوم بالدعوة الى حكومة وحدة وطنية
البناء: فرزلي نائباً لرئيس المجلس وهيئة المكتب دون القوات... والمشنوق يغادر احتجاجاً
برّي رئيساً: لتأليف الحكومة سريعاً
عون: قواعد التشكيل معلومة ولن نضيّع الوقت
الحريري اليوم رئيساً مكلفاً وحكومة كل لبنان أمام عقد التمثيل والحقائب والبيان الوزاري
المستقبل: استشارات بعبدا تنتهي اليوم بتكليف الحريري تشكيل الحكومة
عون لتسريع التأليف.. وبري «لساعة بالناقص»
اللواء: سبحة الإستحقاقات: الحريري رئيساً مكلفاً اليوم
إستعجال رئاسي للتأليف وعون لحكومة تواجه التحديّات وتستأصل الفساد
النهار: الحريري "الثالث" بعد بري "السادس" والتأليف سريع؟
الجمهورية: بري رئيسا.. و"القوات" محاصرة
l'orient le jour: Le grand bond en arrière.
the daily star: Hariri favorite to form government