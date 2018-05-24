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الأسد: لوقف دعم الإرهاب والانتقال إلى العمل السياسي

24
MAY
2018
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن «روسيا قيادة وشعباً هي شريكة في الانتصارات، التي لن تتوقف حتى القضاء على آخر إرهابي وتحرير ما تبقى من بؤر إرهابية».


وخلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له، أشار الرئيس الأسد إلى أن «بعض الأطراف الدولية التي تعاني من الانفصال عن الواقع عندما يتعلق الأمر برؤيتها لما يجري في سورية، تقف عائقاً أمام إحراز أي تقدم في المسار السياسي»، داعياً هؤلاء إلى «التحلي بالحد الأدنى من الواقعية السياسية ووقف دعم الإرهاب والانتقال إلى العمل السياسي».


لافرنتييف نقل للرئيس الأسد تهنئة الرئيس بوتين والقيادة الروسية باستعادة السيطرة على كامل العاصمة دمشق، وتم التشديد خلال اللقاء بحسب وكالة «سانا» الرسمية، على أهمية وضع آليات لتطبيق نتائج قمة «سوتشي» الأخيرة، إن كان لجهة مواصلة مكافحة الإرهاب أو زيادة المشاركة الروسية في إعادة الإعمار أو كيفية العمل لتفعيل ودفع العملية السياسية.


وقال لافرنتييف: «إن لقاء سوتشي الأخير وما تم بحثه خلاله، أعطى قوة دفع جديدة للعلاقات بين البلدين ومختلف أشكال التعاون القائم بينهما»، ودعا «جميع الأطراف الدولية الراغبة حقيقة بدعم العملية السياسية إلى استغلال التطورات الإيجابية التي تشهدها سورية، وسعي الحكومة السورية إلى دفع العملية السياسية ودعم الوصول إلى نتائج تنهي الحرب وتوقف سفك الدم السوري».

الوطن السورية
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