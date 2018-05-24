خاص بالصور - سُرق محلّه في المطيلب.. وهكذا قبض على السارق!

A + A -

وقعت فجر يوم الجمعة الماضي عملية سرقة في المطيلب قضاء المتن استهدفت محلاً لبيع الأجهزة الخليوية يملكه ج.ع.

وفي التفاصيل، حضر صاحب المحل ج.ع. إلى عمله كالعادة في كل صباح، ليتفاجأ بأن محله قد تعرّض للسرقة، وبأن محتوياته قد تم العبث بها بالإضافة إلى تحطيم كاميرات المراقبة الموجودة في الداخل.

وبعد معاينة المحل تبيّن أن السارق تسلّل إلى الداخل لتنفيذ سرقته من خلال إحداث فجوة في الحائط المشترك بين المحل المسروق ومتجر آخر مجاور له، وقد تمكن من سرقة محتوياته والأجهزة الخليوية المعروضة داخله.

وفور مشاهدة التسجيلات التي صوّرتها كاميرات المراقبة قبيل تحطيمها من قبل السارق، تم التعرّف على الفاعل، وهو شاب من التابعية السورية، يسكن في احدى الغرف المستأجرة داخل السنتر نفسه الذي يقع فيه المحل المسروق، وفور تأكده من هوية الفاعل، أقدم ج.ع. على معاجلة السارق ومداهمة غرفته حيث عثر داخلها على كافة المسروقات وقد وضعها السارق داخل حقائب مدرسية.

وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادث وألقت القبض على السارق الذي اعترف بفعلته. (شاهد الصور المرفقة)