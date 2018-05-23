قوى الأمن تعلن توقيف توقيف العنصر مطلق النار !

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، "حوالي الساعة 12.40 من تاريخ اليوم 23/5/2018، وفي خلال تنفيذ نهار امني في منطقة الشمال، ولدى مرور المواطن نزيه توفيق حمود (مواليد عام 1983) على متن سيارة نوع "ميتسوبيتشي" لون ازرق على حاجز في محلة ابي سمراء / امام صيدلية الشفاء، لم يمتثل للأوامر محاولا الفرار بالسيارة بسرعة هائلة، فأقدم احد العناصر على إطلاق عدة عيارات نارية من سلاحه الاميري، اصابت احداها السائق المذكور في ظهره، تم نقله من قبل العناصر الى احدى المستشفيات، وما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه".

واضاف البيان: "ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اذ تعرب عن اسفها الشديد جراء هذه الحادثة الأليمة، تعلن انها باشرت بإجراء تحقيق، تم على اثره توقيف العنصر مطلق النار، بناء على اشارة القضاء المختص".