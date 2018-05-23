النيابة العامة في بيروت تطلب رفع الحصانة عن المحامي رامي عليق لملاحقته بدعوى مقامة ضده

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وطنية - اعلنت حملة "شبعنا حكي" في بيان ان الأستاذ أحمد حيدر عليق ادعى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على المحامي رامي عليق بجرم التهديد والإكراه المعنوي والابتزاز باستخدام النفوذ.



وجاء في نص الادعاء الذي تقدم به عليق في تاريخ 17 ايار 2018، "لما كنت أحد العاملين في ماكينة لائحة "شبعنا حكي" في دائرة الجنوب الثالثة بتكليف من المدعى عليه رامي عليق المرشح عن المقعد الشيعي في النبطية، وبعد محاولته ابتزاز مفوض اللائحة بمبالغ مالية عبر أساليب مختلفة، وبما إنني أملك معطيات وحقائق ليست في صالحه، بدأ يحاول منذ 3 أيار 2018 الضغط علي لاستمالتي إلى جانبه وعدم البوح بما أملكه من معطيات بأساليب مختلفة من الترهيب والترغيب".



وأضاف: "في آخر لقاء جمعني به مساء 16 أيار 2018 أقدم على تهديدي بأنه في حال لم أقف جانبا سيركب ضدي قضية جزائية بجرم اختلاس".



ولفتت الجهة المدعية في نص الإدعاء إلى أن المدعى عليه قد ختم تهديده بعبارة "أول راس بدو يتدحرج هو راسك يا أحمد عليق".



واشارت الحملة في بيانها إلى أن " النيابة العامة الاستئنافية في بيروت طلبت من نقابة المحامين رفع الحصانة عن المحامي رامي عليق بموجب كتاب خطي للموافقة على ملاحقته بالجرم المذكور".