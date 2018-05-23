living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا المساء، كلُّ لبنان في قصر بعبدا

23
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هذا المساء، كلُّ لبنان في قصر بعبدا، ملبياً دعوة "بي الكل" إلى الإفطار الرئاسي السنوي، ومُترقباً الكلمة التي يُلقيها في الحضور.

كلُّ لبنان كان حاضراً اليوم أيضاً في ساحة النجمة، التي عادت الروح إليها بعد تمديداتٍ ثلاثة. هناك، اجتمع مُمثلون فِعليون عن مكونات لبنان للمرة الأولى منذ الطائف، بفعل قانون الانتخاب النسبي، الذي أَدخل البلاد في عصرٍ جديد.

وفي مُقابل هذا المشهد، وعلى جَريِ العادة، أصوات نَشاز.

أصواتٌ، لم تفهم بعد كيف تُترجَم الميثاقية، إن لم يَكن بانتخاب الأقوياء، مهما كان التباين معَهم قوياً. 

أصواتٌ، ردَّت عليها مصادر تكتل "لبنان القوي" عبر الـ OTV، مشيرةً إلى أن ما تحقق اليوم هو تأمين الميثاقية والمبدئية: الأولى عبر احترام اختيار طائفة كريمة لمُمثلِها، وأضافت أن المبدئية، هي بالمُعاملة بالمِثل، أحياناً.

ومن جهةٍ ثانية، أكدت المصادر عينُها اننا سنرى ورشةً نيابية وتشريعية، معَ انتخاب ثلاثة أعضاء من اعضاء التكتل في هيئة مكتب المجلس بعد غيابِ ثلاث عشرة، إضافةً إلى سعي التكتل لترؤس أربَع لِجان اساسية ابرزُها لجنة المال. 

كذلك، أكدت مصادر "لبنان القوي" للـ OTV، ان تحالفات التَكتل وتفاهُماتِه لم تكن تحت الطاولة، فالموقف من الرئيس نبيه بري كان علنياً، ولِذلك، لم يعُد يُجدي أحداً أن يبرر فشل خِياراته بالهجوم على الاخرين.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout