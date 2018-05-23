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هذا المساء، كلُّ لبنان في قصر بعبدا، ملبياً دعوة "بي الكل" إلى الإفطار الرئاسي السنوي، ومُترقباً الكلمة التي يُلقيها في الحضور.



كلُّ لبنان كان حاضراً اليوم أيضاً في ساحة النجمة، التي عادت الروح إليها بعد تمديداتٍ ثلاثة. هناك، اجتمع مُمثلون فِعليون عن مكونات لبنان للمرة الأولى منذ الطائف، بفعل قانون الانتخاب النسبي، الذي أَدخل البلاد في عصرٍ جديد.



وفي مُقابل هذا المشهد، وعلى جَريِ العادة، أصوات نَشاز.



أصواتٌ، لم تفهم بعد كيف تُترجَم الميثاقية، إن لم يَكن بانتخاب الأقوياء، مهما كان التباين معَهم قوياً.



أصواتٌ، ردَّت عليها مصادر تكتل "لبنان القوي" عبر الـ OTV، مشيرةً إلى أن ما تحقق اليوم هو تأمين الميثاقية والمبدئية: الأولى عبر احترام اختيار طائفة كريمة لمُمثلِها، وأضافت أن المبدئية، هي بالمُعاملة بالمِثل، أحياناً.



ومن جهةٍ ثانية، أكدت المصادر عينُها اننا سنرى ورشةً نيابية وتشريعية، معَ انتخاب ثلاثة أعضاء من اعضاء التكتل في هيئة مكتب المجلس بعد غيابِ ثلاث عشرة، إضافةً إلى سعي التكتل لترؤس أربَع لِجان اساسية ابرزُها لجنة المال.



كذلك، أكدت مصادر "لبنان القوي" للـ OTV، ان تحالفات التَكتل وتفاهُماتِه لم تكن تحت الطاولة، فالموقف من الرئيس نبيه بري كان علنياً، ولِذلك، لم يعُد يُجدي أحداً أن يبرر فشل خِياراته بالهجوم على الاخرين.