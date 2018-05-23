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مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة

23
MAY
2018
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صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ما يلي:

عطفاً على احكام البنـد /2/ من المـادة /53/، يُجـري فخامـة رئيس الجمهوريـة العمـاد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يـوم غدٍ الخميس الـواقع فيه 24/5/2018، في القصر الجمهوري في بعبـدا، وفق التالـي:

أولا: فترة قبل الظهر:

- دولة الرئيس سعد الدين الحريري (الساعة 10،00)
- دولة الرئيس نجيب ميقاتي (الساعة 10،15)
- دولة الرئيس تمام سلام (الساعة 10،30)
- دولة نائب الرئيس ايلي فرزلي (الساعة 10،45)

كتلة تيار المستقبل (الساعة 11،00) تضم النواب السادة:
سعد الدين الحريـري، نهاد المشنوق، تمام سلام، رولا الطبش، نزيه نجم، محمد كبارة، هنري شديد، بهية الحريري، طارق المرعبي، محمد سليمان، سمير الجسر، ديما الجمالي، عثمان علم الدين، سامي فتفت، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، بكر الحجيري، محمد الحجار، وليد البعريني، هادي حبيش.

تكتل لبنان القوي (الساعة 11،15) تضم النواب السادة:
جبران باسيل، ايلي الفرزلي، نقولا صحناوي، ابراهيم كنعان، ادغار طرابلسي، جورج عطاالله، سليم عون، زياد أسود، سليم خوري، سيمون ابي رميا، شامل روكز، روجه عازار، ادغار معلوف، الياس بو صعب، الان عون، حكمت ديب، اسعد درغام، ، نعمه افرام، مصطفى حسين، انطوان بانو، ميشال ضاهر.

- كتلة نواب الأرمن تضم النواب السادة: أغوب بقرادونيان، هاكوب ترزيان، الكسندر ماطوسيان.

- كتلة ضمانة الجبل تضم النواب السادة: طلال ارسلان، سيزار أبي خليل، ماريو عون، فريد البستاني

- رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض.


كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 11،45) تضم النواب السادة:
محمد رعد، أمين شري، انور جمعه، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حماده، نواف الموسوي، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار، الوليد سكرية.

كتلة التكتل الوطني (الساعة 12،00) تضم النواب السادة:
فريد الخازن، طوني فرنجية، فيصل كرامي، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني، جهاد الصمد.

كتلة اللقاء الديمقراطي (الساعة 12،15) تضم النواب السادة:
تيمور جنبـلاط، مروان حمادة، نعمه طعمـة، أكرم شهيـب، هنـري حلو، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ.

الكتلة الوسطية (الساعة 12،30) تضم النواب السادة:
نجيب ميقاتي، جان عبيد، نقولا نحاس، علي درويش.

الكتلة القومية الاجتماعية (الساعة 12،45) تضم النواب السادة:
أسعد حردان، سليم سعاده، البير منصور.


ثانياً: فترة بعد الظهر:

كتلة الجمهورية القوية (الساعة 14،30) تضم النواب السادة:
انطوان حبشي، أنيس نصار، بيار بو عاصي، جان طالوزيان، جورج عدوان، جورج عقيص، جوزاف اسحق، زياد الحواط، ستريدا طوق، شوقي الدكاش، عماد واكيم، فادي سعد، قيصر المعلوف، ادي أبي اللمع، وهبي قاطيشه.

كتلة نواب حزب الكتائب (الساعة 14،45) تضم النواب السادة:
سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش.


النواب المستقلون السادة:

ميشال المر (الساعة 15،10)
فؤاد مخزومي (الساعة 15،20)
ادي دمرجيان (الساعة 15،30)
اسامه سعد (الساعة 15،40)
جميل السيد (الساعة 15،50)


عدنان طرابلسي (الساعة 16،10)
عبد الرحيم مراد (الساعة 16،20)
بوليت ياغوبيان (الساعة 16،30)


كتلة التنمية والتحرير (الساعة 17،00) تضم النواب السادة:
نبيـه بـري، أنور الخليل، علي حسن خليل، علي خريس، محمد نصر الله، ياسين جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، علي بزي، ميشال موسى، هاني قبيسي، أيوب حمـيّد، عناية عز الدين، ابراهيم عازار، فادي علامة.

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