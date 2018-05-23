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المشنوق: لن أنتخب غازي كنعان نائباً لرئيس مجلس النواب

23
MAY
2018
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قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن سبب مغادرته مجلس النواب، بعد انتخابه الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب، أنّه اكتفى "بانتخاب بري تعبيراً عن قناعتي بميزان الوطنية والعروبة الذي حمله دائماً الرئيس برّي"، لكنّه أكّد أنّه لن يشارك "في جلسة تعيد واحداً من أهم رموز الوصاية السورية نائباً لرئيس مجلس النواب، لأنّ هذا الانتخاب عنوان سياسة مقبلة على لبنان في الحكومة المقبلة، ولو بالتدرّج، وهناك الكثير من المؤشرات السياسية والكلامية من أكثر من مصدر رسمي في هذا الاتجاه".
وأضاف المشنوق: "لقد دفع اللبنانيون دماً كثيراً في سبيل الخلاص من الوصاية السورية الممثّلة لسنوات طويلة بغازي كنعان ورفاقه، وأنا لا أقبل، ولو منفرداً، المشاركة في أي ممارسة، حتى ولو دستورية، في اتجاه إعلاء شأن الوصاية السورية مرّة أخرى".

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