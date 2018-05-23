بالأرقام والتفاصيل .. ايلي الفرزلي نائباً لرئيس مجلس النوّاب

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انتخب المجلس النيابي الجديد ايلي الفرزلي نائباً لرئيس المجلس النيابي.

وتنافس على هذا المقعد الارثوذكسي، نائب عاليه أنيس نصّار ونائب البقاع الغربي وراشيا ايلي الفرزلي.

ايلي الفرزلي: 80 صوتاً

أنيس نصّار: 32 صوتاً

ورقة بيضاء: 8 أصوات

ورقة ملغاة: 2

وقد حصل نائب طرابلس نقولا نحاس على 4 أصوات، من غير أن يكون مرشّحاً لهذا المنصب.

كذلك، حصلت النائبة بولا يعقوبيان، على صوت واحد.

يُذكر أن أحد الأصوات الملغاة حمل اسم السياسي والمفكر الارثوذكسي الراحل شارل مالك.

يشار الى أن عدد النواب المقترعين لموقع نائب رئيس المجلس النيابي كان 127 نائباً بعدما امتنع وزير الداخلية نهاد المشنوق عن التصويت.