بعد الطقس الحارّ.. الأمطار عائدة في هذا اليوم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، ويبقى الضباب في المناطق الجبلية ليلا.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: تبدأ الكتل الهوائية الحارة والجافة التي كانت تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط بالإنحسار التدريجي بدءا من هذا اليوم.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا، كما يتكون الضباب في المناطق الجبلية ليلا.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ويبقى الضباب في المناطق الجبلية ليلا.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع في درجات الحرارة، تتساقط الأمطار في المناطق الداخلية في فترة بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 18 الى 25 درجة، في الارز من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 19 الى 29 درجة.

- الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الانقشاع متوسط، يسوء أحيانا

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 35 و90 %.

- حال البحر منخفض الموج رارة سطح الماء 23 درجة.

- الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:05:32 ساعة غروب الشمس: 19:37