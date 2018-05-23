أسعد درغام دان التعرض للجيش: لانزال أشد العقوبات بالمعتدين

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دان النائب أسعد درغام في بيان اليوم "التعرض للجيش اللبناني، خلال تنفيذ مهامه والذي أدى الى استشهاد الجندي علي مصطفى فجر اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال الاشتباك المسلح الذي وقع أمس في منطقة التل".

ودعا درغام اللبنانيين "للوقوف درعا منيعا الى جانب الجيش اللبناني تجنبا للانزلاق مجددا في دوامة العنف، والإبلاغ عن كل ما يخل بالأمن وسلامة المواطنين لان عناصر الجيش هم أبناؤنا واخوتنا".

وطالب "بإنزال أشد العقوبات بالمخلين بالأمن والاستقرار، ليكونوا عبرة لكل من تساوره نفسه التطاول على المؤسسة العسكرية"، متقدما ب"احر التعازي من عائلة الشهيد المصطفى"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى".