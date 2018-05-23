بالصورة - العسكري علي مصطفى شهيداً

A + A -

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته علي حسن مصطفى الذي استشهد في محلة التل – طرابلس في أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 28 / 7 / 1994 الميناء - طرابلس .

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 1 / 11 / 2016 .

- حائز تهنئة العماد قائد الجيش.

- الوضع العائلي: عازب .

يُنقل الجثمان بتاريخ 23 / 5 / 2018 الساعة 10.00 من مستشفى السلام - طرابلس إلى منزل والده الكائن في الميناء طرابلس – شارع سعيد فريحة قرب القاعة الرياضية، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر في جامع عثمان بن عفان في الميناء ويوارى الثرى في مدافن الميناء القديمة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة جمعية مكارم الأخلاق في الميناء – طرابلس.