الرئيس عون أبرق إلى الرئيس الكوبي الجديد مهنئا: لتمتين العلاقات بين بلدينا

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وزعت سفارة كوبا نص برقية التهنئة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الرئيس الكوبي الجديد ميغيل ماريو دياز - كانيل برمودس جاء فيها:

"يسرني بمناسبة إنتخابكم وتسلم مهامكم رئيسا لمجلسي الدولة والوزراء في جمهورية كوبا، أن أبعث لفخامتكم، باسمي وباسم الشعب اللبناني، بالتهنئة على الثقة التي نلتموها لقيادة بلدكم، متمنيا لكم التوفيق في مسؤولياتكم الوطنية بما يحقق تطلعات شعبكم.

وأغتنم الفرصة لأعرب عن رغبتي بالعمل معا في سبيل تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين بلدينا يما يحقق مصالحهما المشتركة.

مع تمنياتنا لفخامتكم بالصحة والنجاح ولشعبكم الصديق دوام التقدم والازدهار".