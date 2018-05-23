living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من 2013 حتی 2018؛ تغيير خريطة السيطرة في سوريا

23
MAY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تغيرت خريطة سيطرة الجيش وحلفائه في سورية منذ عام الفين وثلاثة عشر الى يومنا هذا، حيث بات الجيش وحلفاؤه يسيطرون على مساحة كبيرة جدا من الاراضي السورية بعد الانتصار على جماعة داعش الوهابية ومحاصرة عدد من الجماعات الارهابية في مناطق مختلفة.

الفين وثلاثة عشر في سوريا ليس كالفين وثمانية عشر.

فخريطة السيطرة في الاعوام الاولى للحرب تظهر امتدادا كبيرا لجماعة داعش الارهابية ابتداءا من محافظة دير الزور شرقا والرقة شمال شرق الى ارياف حلب شمالا وصولا الى اطراف العاصمة دمشق وريفها. واستولت الجماعات الاخرى على محافظة ادلب في الشمال.

ليبدأ الجيش السوري مدعوما بالحلفاء عمليات تحرير هذه المناطق ويقلص وجود داعش على اراضيه، بالاضافة الى توسعه في المساحات التي تسيطر عليها الجماعات الاخرى وصولا الى عام الفين وثمانية عشر التي اعلن فيها الانتصار على داعش في سوريا.

انتصارات الجيش بدأها من مدينة القصير على حدود لبنان في حزيران عام الفين وثلاثة عشر. وتبعها في كانون الثاني/يناير عام الفين وستة عشر بتحرير بلدات سلمى وربيعة التي كانت من اهم مواقع داعش غرب اللاذقية.

وفي نفس الشهر حرر الجيش وحلفاؤه بلدة الشيخ مسكين جنوب درعا قرب الحدود مع الاردن. والتي تشكل محورا استراتيجيا يؤدي شمالا الى دمشق وشرقا الى السويداء. وفي بداية شباط/فبراير من العام ذاته، حرر الجيش وحلفاؤه بلدة عتمان مركز محافظة درعا في الجنوب.

المعركة الكبرى بدأت في الثاني والعشرين من كانون الاول عام الفين وستة عشر بتحرير نصف مدينة حلب. ليواصل الجيش وحلفائه انتصاراتهم ويحررون مدينة تدمر في اذار الفين وسبعة عشر، وتحرير بشكل كامل جميع احياء حمص.

وفي ايار عام الفين وسبعة عشر حرر الجيش وحلفاؤه ثلاثة احياء مهمة في دمشق هي برزة والقابون وتشرين.

كما حرر مدينة البوكمال في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر ذات العام وطرد داعش من مناطق قرب الحدود السورية مع العراق والواقعة في محافظة دير الزور.

واليوم يعلن الجيش السوري العاصمة دمشق وريفها خاليتان من الإرهاب والجماعات الارهابية بعد تحرير اخر منطقة كانت تسيطر عليها جماعة داعش جنوبي دمشق، بعد تحرير مناطق الغوطتين الشرقية والغربية.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout