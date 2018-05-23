عناوين الصحف ليوم الأربعاء 23 أيار 2018

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الأخبار: مجلس 2018 يدشّن معارك الحكومة والرئاسة

الدولة تخصخص البحر

مرجع أمني: 150 لبنانياً قيد المتابعة في إدلب



الأنوار: بري رئيسا للبرلمان الجديد... وتوتر داخل حكومة تصريف الاعمال



البناء: إيران تسخر من «استراتيجية» بومبيو وتستعدّ للتخصيب العالي إذا أخفقت أوروبا

بري رئيساً للمجلس بـ 100 صوت والفرزلي يفوز على نصّار بـ 80 مقابل 40

اشتباكات بين الجيش وجماعات مسلّحة في طرابلس وكبارة ينفي تغطية المسلحين

اللواء: برّي رئيساً لولاية سادسة بشبه إجماع.. والحريري مرشّح «التسوية الرئاسية»

الفرزلي نائباً للرئيس بحوالى 75 صوتاً.. والسباق إطلق لحجز المقاعد الوزارية





النهار: برلمان 2018: برّي للمرّة السادسة وتوازن مختل



الديار: هذا الاسبوع تكتمل الترويكا بانتخاب بري وتكليف الحريري

تفاهم عون ــ بري ــ الحريري لن يجعل هناك من جبهة معارضة في وجه العهد والحكومة

حزب الله والرؤساء الثلاثة في اجواء اتجاه المنطقة لخطورة حرب

الجمهورية: بري رئيسا للمجلس بأكثرية ساحقة

المستقبل: بري لولاية سادسة اليوم.. و«المستقبل» لن تصوّت للفرزلي

الحريري: حماية الاستقرار وإكمال طريق الدولة



l'orient le jour: Vers une consécration de « l’entente des forts » aujourd'hui au Parlement libanais



the daily star: Hariri: Sanctions could hasten Cabinet formation