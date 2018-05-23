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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 23 أيار 2018

23
MAY
2018
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
رأت أوساط أنّ الانفتاح المستجدّ بين أحد التيارات السياسية وحزب سياسي وعودة العلاقة بينهما إلى حيويتها والتي كانت قد أصيبت بشوائب كثيرة على خلفية طريقة التعاطي مع ملفات معينة، من شأنه الانعكاس على حصة الحزب في الحكومة الجديدة التي قد تزيد على حساب شخصية سياسية استفحل الخلاف بينها وبين الحزب المذكور في الآونة منذ فترة.


كواليس
قالت مصادر أوروبية إنها فوجئت بالكلام الذي صدر عن وزير الخارجية الأميركي وتجاهله للأمر الأهمّ الذي أثاره الانسحاب الأميركي من التفاهم النووي مع إيران، وهو رفض أوروبا لإلغاء التفاهم وتمسكها به، ورفضها الانصياع لنظام العقوبات، وأنّ المتوقع كان أن يعلن بومبيو عن الحرص على التنسيق مع أوروبا لمرحلة انتقالية يتمّ خلالها إعفاء الشركات والمصارف الأوروبية من العقوبات وتحديد هدف واقعي يترك لأوروبا التوصل لتفاهم بشأنه مع إيران كالانسحاب من سورية أو تجميد تطوير صواريخها البالستية ليتمّ بعدها العودة معاً للتفاهم أو الخروج منه معاً...

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تتخوف أوساط مالية من استمرار تراجع النمو، بصرف النظر عن الحكومة الجديدة وبرنامجها.


غمز
يتمسك رئيس حزب مسيحي لترشيح بوزير حالي للحكومة الجديدة، على خلفية الملفات التي ما تزال عالقة.


همس
ترك مرجع كبير لرئيس حزب موالٍ حرية اتخاذ القرار، بعد نقاش مستفيض!

 

 

 

النهار: أسرار الصحف

الحمد لله

يرد نائب جديد على مقولة أن "فوزه تحقّق من أصوات النساء" بقول "الحمد لله"....

 

محافظة على الميثاقية

يقول نوّاب في كتلة "لبنان القوي" إن مقاطعة انتخاب الرئيس برّي بعد موقف "القوّات" تضرب الميثاقيّة....


تبديل في النتائج

يكثر الحديث عن نوّاب رسبوا في الانتخابات وجرى إنقاذ وضعهم في اللحظات الأخيرة بتدخّل مرجعيّات سياسيّة ومؤسّسات أمنيّة....


حكومة تكنوقراط


تمنّى مرجع ديني على مرجع رئاسي فيما لو أمكن تأليف حكومة تكنوقراط من ذوي الكفاءات تجنّباً للصراعات والاحراجات السياسيّة أمام المجتمع الدولي....

 

 


الجمهورية: أسرار

حصة

يتردّد أن نائباً شمالياً سنّياً يطرح إسمه وزيراً في الحكومة المقبلة ضمن حصة قوى الثامن من آذار.

 

فيتو

يدور الحديث عن أن رئيس كتلة نيابية غير وازنة لن يجد من يدعم تمثيله في الحكومة اذا ما وضع رئيس الحكومة فيتو على تمثليه وزارياً.

 

رفض


يتردّد أن وزيراً سابقاً يواجه رفض رئيس الحكومة توزيره مع أنّ رئيس كتلته ميّال الى عودته ضمن الحكومة.

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