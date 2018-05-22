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أمير سعودي يكشف سر خطير " تم وضع أجهزة رصد حول أقدام معتقلي الريتز كارلتون"

22
MAY
2018
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كشف الأمير المنشق عن الأسرة الحاكمة، خالد بن فرحان آل سعود، عن الطريقة التي تم بها الإيقاع بأمراء "الريتز كارلتون" واعتقالهم.

وقال ابن فرحان لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني: "تمت دعوة الأمراء بطريقة لطيفة لمقابلة الملك سلمان. في السعودية إذا دعيت للقاء الملك فأنت تستجيب على الفور".

وتابع ابن فرحان "ذهب الأمراء للقاء الملك، ثم ألقي القبض عليهم واحتجزوا في فندق ريتز كارلتون. وتمت ممارسة الضغوط عليهم حتى يتنازلوا لولي العهد محمد بن سلمان عن كميات كبيرة من ثرواتهم. بعد ذلك أطلق سراحهم".

وأضاف الأمير "هم الآن في منازلهم ويحظر عليهم السفر خارج المملكة، ويتم مراقبتهم بصرامة، وتم وضع أجهزة رصد حول سيقانهم لإعلام السلطات عن المناطق التي يتحركون فيها".
وأتم ابن فرحان "وتقوم السلطات بتسجيل محادثاتهم سواء عبر الهاتف أو بشكل شخصي ومباشر. هم خاضعون لرقابة شخصية مشددة ومهينة داخل المملكة ولا يسمح لهم بمغادرتها إلى الخارج".

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان وجرى استجوابهم في فندق الريتز كارلتون الفاخر في الرياض.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.

المصدر: سبوتنيك نيوز

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