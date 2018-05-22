هل يكون فادي الخطيب وزيرا للشباب والرياضة في الحكومة المقبلة؟

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موجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية يتداول من خلالها ناشطون اسم نجم الرياضة اللبنانية فادي الخطيب كوزير للشباب والرياضة في الحكومة المقبلة فما مدى صحة هذه المعلومات:



قد يكون الخطيب من بين ابرز الاسماء غير السياسية التي يتداولها المواطنون لتبوؤ منصب في الحكومة، فهل حصل حديث جدي او لقاء بينه وبين اي طرف سياسي فاعل في هذا الموضوع؟



فادي الخطيب موضوع قابل في حال طُرحت حقيبة الشباب والرياضة عليه بشكل رسمي، لكنّه يقبل بشرط واحد:



هو رياضيّ يتأبط مشروعاً للنهوض بالرياضة في لبنان، فهل تحالفه الحصص التي على أساسها سيختار الافرقاء السياسيون اسماء وزرائهم؟ وحدها الايام المقبلة كفيلة بإعطاء الجواب