بالأرقام: هكذا يتوزّع النواب على الكتل النيابي

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يدخل الأربعاء، في 23 أيار 2018، 65 نائباً جديداً مجلس النواب لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، في حين حافظ 50 نائباً على مقاعدهم من دورة العام 2009. وهناك 13 نائباً كانوا في المجلس في الدورات التي سبقت العام 2009. ومن ضمن النواب الـ13 الذين عادوا إلى المجلس، نائب واحد فقط كان في المجلس النيابي في العام 1972 وهو النائب ألبير منصور، الذي لم يفز بأي من الدورات الانتخابية في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف.



في ما يلي توزع النواب الجدد على الكتل السياسية:



حركة أمل

استبدلت حركة أمل عمليا نائباً وحيداً هو عبدالمجيد صالح في صور، وحلّت مكانه النائب عناية عزالدين. لك، في الوقت نفسه أدخلت أمل ثلاثة وجوه جديدة إلى الكتلة التي باتت تتألف من 16 نائباّ هم محمد خواجة (بيروت 2) ومحمد نصرالله (البقاع الغربي) وفادي علامة (بعبدا). علماً أن النائب المنتخب حديثاً إبراهيم عازار (صيدا- جزين) قد ينضم إلى الكتلة التي قد ترتفع إلى 17 نائباً.



حزب الله

أجرى حزب الله تعديلاً على كتلته النيابية مستبدلاً 5 نواب ممن كانوا في المجلس القديم، هم حسين جشّي (صور- الزهراني) وأنور جمعة (زحلة) وإبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة (بعلبك- الهرمل) والنائب العائد أمين شرّي (بيروت 2).



التيار الوطني الحر

من أصل 22 نائباً في كتلة التيار الوطني الحر هناك 17 نائباً جديداً من ضمنهم 3 نواب كانوا في الدورات الانتخابية لما قبل العام 2009، وهم: نقولا صحناوي وأنطون بانو (بيروت 1) ادكار طرابلسي (بيروت 2) والياس بو صعب وادغار معلوف (المتن) وشامل روكز نعمة افرام وروجيه عازار (كسروان- جبيل) وفريد البستاني وماريو عون وسيزار أبي خليل (الشوف- عاليه) وسليم عون (زحلة) وإيلي فرزلي (البقاع الغربي) وسليم خوري (صيدا- جزين) وأسعد درغام (عكار) وجبران باسيل وجورج عطالله (الشمال 3).



تيار المستقبل

باتت كتلة المستقبل تضم 20 نائباً من ضمنهم 10 نواب جدد، 9 منهم سيدخلون الندوة البرلمانية للمرة الأولى وهم: رولا الطبش ونزيه نجم (بيروت 2) وهنري شديد ومحمد القرعاوي (البقاع الغربي) وبكر الحجيري (بعلبك- الهرمل) ومحمد المرعبي ومحمد سليمان ووليد البعريني (عكّار) وسامي فتفت وديما الجمالي (الشمال 2).



القوات اللبنانية

باتت كتلة نواب القوات تضم 15 نائباً بينهم 13 نائباً جديداً، لكن من ضمن كتلة القوات القديمة التي كانت تضم 8 نواب لم يتبقّ إلا نائبين هما جورج عدوان وستريدا جعجع. أما النواب الجدد فهم الياس بو عاصي (بعبدا) وعماد واكيم وجان طالوزيان (بيروت 1) وماجد أبي اللمع (المتن) وزياد حواط وشوقي دكاش (كسروان- جبيل) وأنيس نصار (الشوف- عاليه) وجورج عقيص وقيصر المعلوف (زحلة) وأنطوان حبشي (بعلبك- الهرمل) ووهبة قاطيشه (عكّار) وفادي سعد وجوزيف اسحق (الشمال 3).



الحزب التقدمي الاشتراكي

انخفض عدد نواب كتلة اللقاء الديمقراطي إلى 9 نواب من بينهم نائبان جديدان هما فيصل الصايغ (بيروت 2) وهادي أبو الحسن (بعبدا).



الكتائب اللبنانية

باتت كتلة الكتائب تضم 3 نواب من ضمنهم نائب واحد جديد هو الياس حنكش (المتن).



تيار المردة

ما زالت كتلة المردة تضم 3 نواب، لكن مع تبدل طفيف. إذ حل طوني فرنجية مكان والده، وعاد النائب فايز غصن إلى الندوة البرلمانية.



تيار العزم

بات لتيار العزم 4 نواب في المجلس الجديد بعدما كان ممثلاً بالرئيس نجيب ميقاتي فحسب. تضم الكتلة إضافة إلى ميقاتي النائب السابق جان عبيد (مستقل) ونائبين جديدين يدخلان للمرة الأولى إلى الندوة البرلمانية هما نقولا نحاس وعلي درويش (الشمال 2).



يدخل الندوة البرلمانية للمرة الأولى وجوه جديدة من المستقلين قد ينضمّ بعضهم إلى الكتل النيابية بحسب الاصطفافات التي ستنشأ لاحقاً وهم: فؤاد مخزومي (بيروت 2) وميشيل ضاهر وأدي دمرجيان (زحلة) وفيصل كرامي (الشمال 2) وميشال معوض (الشمال 3) ومصطفى الحسيني (جبيل- كسروان) ومصطفى حسين (عكّار) وجميل السيد (بعلبك-الهرمل).



أما أبرز النواب العائدين إلى المجلس النيابي من خارج الأحزاب السابقة فهم: فريد هيكل الخازن (كسروان- جبيل) وعبدالرحيم مراد (البقاع الغربي) وأسامة سعد (صيدا- جزين) وجهاد الصمد (الشمال 2) وعدنان طرابلسي (بيروت 2) .