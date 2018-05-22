كنعان من عين التينة: التحديات تتطلب صفحة جديدة عنوانها الانجاز والنوايا جيدة والقرار من جلسة الغد بعد التكتل

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زار وفد من تكتل لبنان القوي يضم النواب ابراهيم كنعان والان عون والياس بو صعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة.

وعقب اللقاء تحدّث النائب كنعان باسم الوفد فقال "اللقاء مع دولة الرئيس كان جيّدا، ونحن في مرحلة جديدة كما أكد فخامة الرئيس اكثر من مرّة، تحتاج الى تعاون بين الجميع، فالانتخابات انتهت وباتت وراءنا، وكل الاستحقاقات على أهميتها لا توازي التحديات المقدمون عليها على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وكما وعدنا، فالايجابية ستكون سمة التعاطي في المرحلة المقبلة، واليد ممدودة للجميع، لتعاون مثمر، يؤمّن المصلحة الوطنية ونجاح هذا العهد. ولقد اكد دولة الرئيس في شكل واضح بأن التعاون هو اكثر من ضروري، والاستعداد جدّي وموجود عندنا وعنده، وسيكون لمصلحة المؤسسات وعملها".

اضاف "لدينا اجتماع للتكتل بعد ظهر اليوم، وسيعلن الموقف من الانتخابات غداً في ضوء الاجتماع. لكننا وضعنا دولة الرئيس بالأجواء، لاسيما بعد كلام فخامة الرئيس وكلام رئيس التكتل الوزير جبران باسيل حول ضرورة المحافظة على احترام الاقوياء في رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي والحكومة. ونحن متجهون الى تعاون، وارادة فخامة الرئيس واضحة في هذا السياق، وكذلك الامر بالنسبة الى الوزير باسيل، اذ نتحدث عن صفحة جديدة وتعاون مع الجميع".

ورداً على سؤال عما تغيّر قال كنعان " الاجواء الايجابية التي نتحدث عنها ناجمة عن التحديات، وقد صمد لبنان في الفترة السابقة بسبب الحد الادنى من الوحدة الوطنية، ووجود رؤية مشتركة لحماية لبنان، وهذه الرؤية مطلوبة اليوم اكثر من اي وقت مضى، لاسيما ان الناس لا تريد مجرد انتخابات ومواقف، بل انتاجية، وهذا هدفنا في كل المؤسسات، من المجلس النيابي الى الحكومة التي نأمل ان تتشكل في اقرب فرصة، وهدفنا يبقى انجاح العهد، لانها نجاح كل المشاريع والاتهداف الوطنية التي نعمل عليها جميعا. التنوّع مطلوب والآراء السياسية المختلفة مطلوبة، ولكن يجب ان لا نكرر الاداء الذي سبق الانتخابات، بل هي صفحة جديدة لتعزيز العمل والانجاز".



وعن فصل النيابة عن الوزارة قال " القرار النهائي لم يتخذ بعد في هذا الشأن".

بو صعب: لم اطرح نفسي لنيابة الرئاسة

وردا على سؤال عن نيابة رئاسة المجلس اجاب بو صعب " لقد حكي كثيراً عن نيابة رئاسة المجلس النيابي، وأنا لم اطرح نفسي لهذا الموقع، والتكتل هو من يتخذ الموقف الرسمي، ونعلن في ضوئه من سندعم ونرشّح. ومنذ اللحظة الأولى، شعرت انني يمكن ان أعطي في اماكن أخرى، واليوم هذه الدورة الأولى لي كنائب، وهدفي ان نحدث فرقاً، على غرار ما قام به نواب التكتل، لا سيما على غرار لجنة المال والموازنة التي ترأسها النائب ابراهيم كنعان. واكرر انني لم اطرح نفسي لنيابة رئاسة المجلس".