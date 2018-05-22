افطار رمضاني في قصر بعبدا غدا.. السفير الايطالي: سنقدم تجهيزات للجيش وقوى الامن الداخلي بقيمة مليونين و400 الف دولار

A + A -

يقيم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غروب يوم غد الاربعاء افطارا رمضانيا في قصر بعبدا، دعي اليه اركان الدولة ورؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية والوزراء والنواب الجدد، ورؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية اضافة الى كبار الموظفين.



وسيلقي الرئيس عون في نهاية الافطار كلمـــة يتناول فيها الاوضاع الداخلية والتطورات الراهنة.



واليوم، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات وزارية وديبلوماسية وقضائية واجتماعية.



الوزير غطاس خوري

وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري الذي اطلعه على انتهاء الاعمال كليا في مبنى المكتبة الوطنية في الصنائع والجهوزية لتدشينها تمهيدا لبدء العمل فيها. وعرض الوزير خوري على رئيس الجمهورية صورا للمبنى واقسامه وقاعاته وغرفه والتجهيزات الحديثة فيه.



سفير ايطاليا

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير ايطاليا في لبنان السفير ماسيمو ماروتي Massimo Marotti الذي عرض للخطوات التنفيذية التي قامت بها بلاده لجهة دعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية تنفيذا لقرارات مؤتمر " روما- 2" الذي انعقد في العاصمة الايطالية مؤخرا. واشار السفير ماروتي الى ان ايطاليا سوف تقدم الى الجيش وقوى الامن الداخلي تجهيزات يحددها لبنان بقيمة مليونين و400 الف دولار اميركي اضافة الى زيادة الدورات التدريبية التي يتولاها مدربون ايطاليون. وتطرق البحث ايضا الى مشاركة الجيش الايطالي في القوات الدولية العاملة في الجنوب" اليونيفيل" والمهام التي تقوم بها الكتيبة الايطالية، لافتا الى ان بلاده رشحت احد كبار الضباط الايطاليين لتولي قيادة " اليونيفيل" بعد انتهاء ولاية القائد الحالي الجنرال مايكل بيري.



وشكر الرئيس عون السفير الايطالي على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان منوها بالعلاقات بين البلدين الصديقين. وحمله شكره للرئيس الايطالي السيد سيرجيو ماتاريلا على الاهتمام الذي ابداه حيال لبنان.



رئيس مجلس القضاء الاعلى

قضائيا، استقبل الرئيس عون، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد الذي تداول معه في مسار العمل في المحاكم وعمل معهد الدروس القضائية والمجلس العدلي.



وشكر القاضي فهد رئيس الجمهورية على استكمال تشكيل مجلس القضاء الاعلى بتعيين 7 اعضاء فيه انضموا الى الاعضاء الثلاثة الحكميين اي رئيس المجلس والمدعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي. والاعضاء الجدد هم القضاة: كلود كرم وسهير الحركة (المنتخبين من رؤساء محاكم التمييز)، رئيس غرفة في التمييز روكس رزق، رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر، رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت ماهر شعيتو، رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان منذر ذبيان، رئيسة محكمة البداية في جديدة المتن ايليان صابر. وسيتم تحديد موعد قسم اليمين للاعضاء الجدد امام رئيس الجمهورية.



الوزير السابق بهيج طبارة

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق بهيج طبارة واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة، واوضح الوزير طبارة انه هنأ رئيس الجمهورية على الانجازات التي تحققت لاسيما اجراء الانتخابات النيابية واصدار موازنتي 2017 و 2018 وغيرها من المسائل التي تهم اللبنانيين وطال انتظارهم لتحقيقها.



تكريم البروفسور فريد متري

الى ذلك اقيم في قصر بعبدا ظهر اليوم احتفال منح خلاله رئيس الجمهورية البروفسور فريد جورج متري وسام الارز الوطني من رتبة " كومندور" تقديرا لعطاءاته وابحاثه في المجالات الطبية والعلمية والذرية والنفطية التي حققها في مستشفى " مايو كلينك" والمختبر الذري الاميركي في لوس الاموس وفي شركة النفط الاميركية شيفرون. وحضر الاحتفال افراد عائلة المكرم ووفد من ابناء بلدة الدبية.



والقى البروفسور متري كلمة شكر فيها الرئيس عون على تكريمه وتقديره للانجازات التي حققها في حياته العلمية والمهنية، وقال: سيكون هذا الوسام حافزا ولا اقوى للعمل، وهديا الى سواء سبيل لبنان، والعقل الوطني المنفتح الذي مهما ابتعد، يبقى ابنا بارا لهذه الارض واهلها.

واضاف: "اما اولا فدعني اقول يا فخامة الرئيس، من مدرستكم نحن، يا من تفانيتم لتجعلوا منا آنية للكرامة، لا مكان للهوان فيها، فخرجنا الى الحياة بجباه عالية، وخطى واثقة، وامتشقنا الاحلام بصدور مشرعة للسيف، والضيف وغدرات الزمان".



كما القى رئيس رابطة آل متري الخيرية سعيد يوسف متري كلمة شكر فيها الرئيس عون باسم الرابطة وباسم كافة عائلات الدبية الممثلة بنائب رئيس البلدية والمختار والاعضاء على "الجهود التي يبذلونها في سبيل ترسيخ الكيان والكرامة للوطن والمواطنين. ونحن بدورنا يا فخامة الرئيس نضع ما انجزه ابنكم، يا بي الكل، العالم والمبدع فريد جورج متري وما انتجه باسم لبنان المغترب بين يديك لنكون يدا واحدة وقلبا واحدة وابداعا واحدا في سبيل انجاح لبنان".



ورد الرئيس عون مهنئا البروفسور متري على ما حققه من انجازات، مؤكدا حرصه على منح اوسمة التقدير لكل مستحق وتشجيعه العلم والابحاث العلمية التي هي مصدر تقدم الانسان وتطوره. واكد رئيس الجمهورية ان كل بحث او اختراع علمي يصبح ملكا للانسانية جمعاء، بحيث ان باستطاعة اي انسان، على سبيل المثال، الافادة من اختراع اي دواء في اي بلد من العالم.



وتمنى الرئيس عون للبنانيين مغتربين ومقيمين النجاح، مهنئا اياهم على انجازاتهم في مختلف الميادين.