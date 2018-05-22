سيزار ابي خليل: من لم يصنع انجازات في وزاراته صوّب على ملف الكهرباء

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اشار وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل في مؤتمر صحافي حول ملف الكهرباء إلى انه "من لم يصنع أي إنجازات في وزاراته لم يجد وسيلة ترويجية في الانتخابات إلا التصويب على ملف الكهرباء "، مضيفا:"كفى انتصارات وهمية في مواضيع تهم الناس".



ولفت ابي خليل الى اننا ": أرسلنا إلى مجلس الوزراء طلب تمديد عقد البواخر مع طلب تفاوض على تخفيض الأسعار وأتت الموافقة لمدة سنة من دون شروط لكنني اعترضت وفاوضت واستطعنا تخفيض السعر والحصول على 200 ميغاوات مجاناً لتغطية ذروة التقنين"، مشيرا الى انه "في ما يتعلق بمعمل دير عمّار استطعنا تحويل العقد وخفضنا السعر بما يتناسب مع "كهرباء لبنان" ورضيت الشركة بإلغاء التحكيم الدولي وبأن يصبح العقد عقد شراء وبيع".