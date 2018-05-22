بالصورة - بعد نشر خبر "تسجيل مقر التيار الوطني الحر الجديد باسم باسيل" .. لجنة الإعلام تردّ

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بعدما نشر موقع "مون ليبان" خبراً مفاده أن "العقار الذي قدّمه نائب رئيس مجلس النواب عصام فارس في محلّة سن الفيل-حرش تابت ليكون مقرًا عامًا للتيار الوطني الحرّ جرى تسجيله باسم رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل", نفت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر ما تم تداوله في بيان جاء فيه:



ينفي التيار الوطني الحر ان يكون المقر الجديد في سن الفيل مسجلاً باسم رئيس التيار الوزير جبران باسيل كما يدّعي المقال، بل ان المقر مسجل باسم التيار الوطني الحر لدى امانة السجل العقاري في المتن.



كما يتمنى التيار على ادارة الموقع التأكد من معلوماتها قبل نشر ادّعاءات وإشاعات مغرضة تخصّ التيار ورئيسه ولا أساس لها من الصحة.