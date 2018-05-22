ماذا حصل بين الرئيس بري وقناة الجديد؟!

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ثمة مؤشرات واضحة حول عودة المياه الى مجاريها “تقريباً” بين عين التينة وقناة الجديد، وهذا لوحظ خلال الايام الماضية من خلال تخصيص الرئيس نبيه بري لتصريح خاص بالقناة تطرق فيه الى ابرز مستجدات الوضع الراهن.



تصريح بري للجديد ليس الوحيد، بل يلاحظ طوال الفترة الماضية ان القناة اعادت خطوط الوصل والربط مع حركة امل بحيث تنقل عن مصادرها بشكل دائم معلومات وتسريبات سياسية.



وفي حين تتحدث اوساط عن ان العودة المتدرجة للعلاقة بين الطرفين الى سابق عهدها يرتبط بـ”تصفية قلوب” يعمل عليها وسطاء، أشارت ان الصلحة مسألة يجري ترتيبها عبر عناوين عريضة، لكن ما نشهده اليوم هو مبادرات حسن نية من الجانبين تسهم في تقريب وجهات النظر وتمتين الهدنة الحالية.



(الحدث نيوز)