أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلثاء 22 أيار 2018

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البناء

خفايا

أكدت مصادر سياسية مطلعة أنّ أمام رئيس حزب القوات سمير جعجع خيارين لا ثالث لهما... إما القبول بالحصة الوزارية التي سيعرضها عليه التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، وأيضاً القبول بشروطهما في عدم العرقلة من الداخل، وإما الذهاب إلى المعارضة حيث يمكنه رفع سقف خطابه السياسي ومنافسة زميله رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل.

كواليس

قالت مصادر على صلة بمتابعة المفاوضات الإيرانية الأوروبية، حول كيفية وفاء أوروبا بالتزامها بالتفاهم النووي وعدم تأثر الشركات والمصارف الأوروبية ومبدأ المتاجرة مع إيران بالعقوبات الأميركية، إنّ المهلة الإيرانية التي تبلغتها أوروبا لرؤية الأفعال وليس لسماع الأقوال تنتهي في ذكرى توقيع التفاهم في الرابع عشر من تموز المقبل، حيث يُتوقع أن يلقي مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي كلمة يحدّد فيها الاستراتيجية الإيرانية ويجيب على سؤال ما إذا كانت إيران باقية في التفاهم أم ستعود لتخصيب اليورانيوم؟

اللواء



همس

تخوفت مصادر نيابية من أن يؤدي موقف قطب وسطي من انتخابات نائب رئيس المجلس إلى إنهاء المصالحة في الجبل؟

لغز

يحضّر موظف مختص ملفاً عن منطقة تشهد قلاقل بين وقت وآخر!



