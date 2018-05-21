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مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

منتصف الليلة، وبتأخير خمس سنوات، يسلم آخر مجلس نيابي منتخب على أساس أكثري الأمانة، إلى أول مجلس اختاره اللبنانيون على أساس قانون نسبي.

أما غدا، فيوم حافل محوره مجلس النواب، الذي يستعد لاستقبال رئيس السن النائب ميشال المر لوضع اللمسات الأخيرة على جلسة إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة، يتوج في ختامها رئيسا للسلطة التشريعية ثلاثين عاما بلا انقطاع...

غالبية الكتل أعلنت مواقفها. وفيما أعلن رئيس القوات سمير جعجع التصويت بورقة بيضاء، باستثناء النائب المنتخب سيزار معلوف الملتزم مع بري، يحسم "لبنان القوي" قراره غدا، علما أن الوزير جبران باسيل مهد له اليوم من دون أن يكشف الصيغة التي سيعبر عنه من خلالها، حيث قال إن أخلاقياتنا لا تسمح بأن نتصرف في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب كما تم التصرف في انتخابات الرئاسة. وذكر باسيل بخوض معركة الرئاسة بعنوان "الرئيس القوي" معتبرا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يندرج ضمن هذه المعادلة...

أما بالنسبة إلى موقع نائب الرئيس، فالاتجاه نحو معركة ديمقراطية، بين مرشح القوات أنيس نصار غير المدعوم حتى من أعضاء اللائحة التي أمنت له الحاصل، وبين مرشح "لبنان القوي"، الذي أعلن بري دعمه له...

وفي اليوم الأخير من عمر برلمان 2009، أبت حكومة استعادة الثقة إلا أن تودعه بجلسة أقرت ما كان يجب إقراره قبل سنوات، بلا أي تعديل، لتذهب المزايدات الانتخابية التي عطلت الملف في السابق أدراج الرياح، على ما شدد وزير الطاقة سيزار ابي خليل.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



نواب أخلو مكاتبهم والنواب الجدد يتسلمونها الخميس غداة جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب.

ولقد أصبح واضحا أن انتخاب نائب الرئيس على صلة بالتكليف والتشكيل الحكوميين، فيما رئاسة المجلس محسومة للرئيس بري ورئاسة الحكومة للرئيس الحريري مع مواصلة المحافل السياسية البحث في الحقائب الوزارية من باب التشاور إلا أن الإستشارات الملزمة والتكليف الرسمي مفتاح التأليف الحكومي.

وفي القصر الجمهوري آخر جلسة لمجلس الوزراء كانت اليوم والقرارات عادية في الجلسة التي وصفت بالوداعية رسميا، مع استمرار تصريف الأعمال.

وفي الخارج برزت الإستراتيجية التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أعلن اثني عشر شرطا على إيران مقابل وقف العقوبات مهددا بالإقتصاد والأمن بالتعاون مع حلفاء بلاده.



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مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

منتصف هذه الليلة ينتهي العمل بالتوقيت الرسمي للحكومة اللبنانية لتنتقل الى زمن تصريف الأعمال بانتهاء مدة ولاية مجلس النواب الممددة مرات ثلاثا وفي اغتنام لفرصة الساعات الأخيرة جمعت التيارات والأحزاب خياراتها لتسمية رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس ورئيس الحكومة وإذا كان كل من نبيه بري وسعد الحريري أمرا واقعا فإن المعركة ستدور حول نائب رئيس مجلس النواب وقد سمت القوات اللبنانية مرشحها أنيس نصار لهذا المنصب ومنحت الحريري التأييد رئيسا فيما استبدلت بري بالورقة البيضاء. وفي الوقت الذي كان ينتظر من حزب الله أن يتقدم بمطالبه الوزارية على قاعدة دخوله الحكومة فاعلا لا شريكا فحسب.. أدخل الحزب في جدال حول تغريدة طائشة أصابت قرية كفرناحوم .. ذلك الفيلم الذي وضع لبنان على سجاد الذهب.. وأعاد مجد الأعمال السينمائية اللبنانية على أدراج (كان) التي غابت منذ مارون بغدادي قبل ثلاثين عاما فنادين لبكي.. أيقظت العالم سينمائيا وأهدت لبنان سعفا من فن لا يلغي الشهداء.. بل يتكامل معهم لاسيما أن فيلم لبكي بشهادة صانعيه هو لبناني أبا عن جد.. وطريقه وإن اتبعت طرق الأنبياء لكنها لم تمر من نفق الأعداء وعليه فإن ما أنجزه فريق العمل اللبناني في مهرجان (كان) هو وسام ينسي اللبنانيين قليلا من أوجاعهم المتنقلة وفشل سلطتهم. ومن هذا الفشل ما اعترف به مجلس الوزراء اليوم الذي عقد جلسة ممددة مطولة أخيرة في عمر الحكومة.. وكانت بمثابة "تلاوة فعل الندامة" على إهدار الوقت والمال في ملف الكهرباء فبعدما "علوا" قلوب اللبنانين وسودوا نهارهم واتهموا الإعلام وبعض الأحزاب والسياسيين بالشعبوبية وإثارة القلاقل الكهربائية.. اعترف مجلس الوزراء بالاحتكام إلى المعايير والمناقصات وامتثل للشروط وفتح أبواب المنافسة وقد أجرت وزارة الطاقة مفاوضات مع أصحاب الشركتين الحاليتين وخلصت إلى توفير ما يقارب خمسة وثمانين سنتا في الميغاوات حيث وافق المجلس اليوم على التمديد ثلاث سنوات للباخرتين فيما جرى تقديم باخرة ثالثة من دون مقابل تنتج مئتي ميغاوط من الطاقة وقد خرج الوزير سيزار ابي خليل بعد الجلسة يسأل عما تغير؟ وما الذي حدث؟ والذي حدث حرفيا هو أن الحكومة كان في استطاعها توفير مئتي مليون ومليون وستمئة وتسعة آلاف دولار عدا ونقدا في خمس سنوات فطالما أن لديكم "المونة" على التخفيض وفرض اسعاركم لماذا لم تفرضوا شروطكم وأرقامكم بمفعول رجعي ومنذ التوقيع الأول؟ ومن المتسبب بهدر هذه الملايين؟ لا بل إن "أياديكم طايله" وتستطيعون أن تغرفوا باخرة من دون مقابل.. بدل أن تغرقوا الناس في العتمة لو اتبع مثل هذه المعايير لكانت الكهرباء امرا واقعا وليس كذبة مستمرة أربعا وعشرين على أربع وعشرين.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

4 ساعات وتنتهي ولاية مجلس النواب وتدخل الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، الطقس ديمقراطي بامتياز ويؤشر الى ان الفصول الدستورية في صحة جيدة وهي تتوالى بحسب ما يقول به الكتاب بعد 9 سنوات من الاحتباس، لكن هل يستفيق وحش الفجع الى السلطة في بعض القوى فتعود الى ممارسة هواية تعطيل مؤسسات الدولة وارتهانها؟ فإذا كان انتخاب الرئيس بري مدرجا في اطار المسلمات وكذلك انتخاب ايلي الفرزلي نائبا له وكذلك هيئة مكتب المجلس، فإن خطرا حقيقيا يتهدد مؤسسة مجلس الوزراء، اذ ان لا تسويات في الاجواء تشي بسهولة ولادة الحكومة وإن كانت رئاسته معقودة للرئيس سعد الحريري.

والامر بقدر ما هو معقد بقدر ما هو بسيط، فالمعروض من حقائب سيادية وخدماتية لا يكفي الطلب المتعاظم للكتل السياسية الكبرى، كيف لا وقد تخلى حزب الله عن زهده المعهود بالحقائب يضاف اليه تعاظم شهية التيار الوطني الحر اضافة الى حجم القوات الذي تضاعف، وما سيصعب التشكيل عمليا هو غياب اي مؤشر الى عقلنة الطلب، على العكس من ذلك هناك بروز واضح لنوايا الغائية لدى بعض المتربعين في حضن العهد.

في الانتظار الجلسة الماراتونية والاخيرة للحكومة سدت الثغر في بعض المواقع الادارية والعسكرية، لكن ابرز القرارات كان في قطاع الكهرباء لجهة زيادة الانتاج والاهم بالتأكيد على محورية دور ادارة المناقصات.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

منتصف هذه الليلة تنتهي ولاية المجلس النيابي وتبدأ التحضيرات غدا لجلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس ولجانه الأربعاء المقبل.

وقبل انتهاء صلاحيته والانصراف إلى تصريف الأعمال عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون حيث اتخذ سلة من القرارات أبرزها: إطلاق مناقصة لشراء 850 ميغاوات من الكهرباء عبر دائرة المناقصات على أن يحدد الفائز بالمناقصة طبيعة الإنتاج كما عين المجلس العميد مالك شمص عضوا في المجلس العسكري بعد ترقيته إلى رتبة لواء وخصص 250 مليون دولار لإنماء عكار وبعلبك – الهرمل والضاحية الجنوبية، إضافة إلى سلة من التعيينات في هيئات مختلفة.

وعلى مستوى القرار الكهربائي أكد وزير المال علي حسن خليل أنه تم رفضه وقال: موقفنا مبدئي ونشدد على ضرورة الذهاب إلى حل مستدام وتلزيم معامل ثابتة والانتهاء من الإجراءات المؤقتة.



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مقدمة نشرة أخبار "المنار"

آخر جلساتها تفتقت انجازاتها، فانخفض توترها السياسي الى حد قد يعيد الكهرباء الى خطوط التوتر العالي.

أطول جلسات الحكومة اللبنانية حفلت بالتعيينات ولامست جل الملفات التي رتبتْ على آخر لحظات من عمر الحكومة، لتكون عامرة بقرارات عسى ان تكون الوصل مع الحكومة القادمة.. وغدا يصل لبنان الى مجلس نيابي جديد، مع انتهاء ولاية المجلس الحالي منتصف الليل، لينتصف نهار الاربعاء على اسم نبيه بري رئيسا للمجلس الجديد في جلسة سينْتخب فيها ايضا نائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، وعلى هيئة جلسة الانتخاب ستكون الرسائل الى ما بعدها، الى مشاورات تشكيل الحكومة القادمة المرجو الاسراع في تأليفها مع سرعة التطورات الاقليمية والدولية..

فوزير الخارجية الاميركية قرأ اليوم خطابا ضد ايران تخاله كتب في مكتب بنيامين نتنياهو على ما شبه الاعلام العبري..

فكان التصويب على الجمهورية الاسلامية والتطاول على سيادتها الداخلية.. الوزير بومبيو المحاصر بالقرارات الاوروبية الرافضة التخلي عن الاتفاق النووي مع ايران رفع من سقف تهديداته للجمهورية الاسلامية واتهاماته الخطابية لها..

ولها ولحلفائها كان اهداء النصر الذي انجزه الجيش السوري بان اعلن دمشق ومحيطها خالية من الارهاب..

الورقة التي سقطت من يد بومبيو وحلفائه ضد سوريا وايران وحلفائهما..



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مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

منتصف هذه اليلة تصبح حكومة استعادة الثقة حكومة تصريف اعمال، بعدما عقدت جلسة ماراتونية اخيرة في قصر بعبدا، اتخذت خلالها سلسلة قرارات البارز فيها متصل بقطاع الكهرباء.

اما البرلمان الجديد فيعقد اول جلسة لانتخاب رئيسه وهيئة مكتب المجلس ونائب الرئيس بعد غد الاربعاء لتنطلق بعد ذلك استشارات تكليف رئيس الحكومة تمهيدا للانطلاق نحو مشاورات التأليف.

وبانطلاق المسار الدستوري على المستويين البرلماني والحكومي تتلاحق المواقف من الاستحقاقين.

وفي هذا السياق اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية ان التكتل قرر بالاجماع تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.

وبشأن انتخابات رئاسة المجلس قال جعجع ان تكتل الجمهورية القوية على موقفه بوضع ورقة بيضاء ليس بوجه الرئيس نبيه بري إنما تعبيرا عن موقفه. كما اتفق التكتل على الاستمرار بترشيح أنيس نصار لنيابة رئاسة المجلس.

اقليميا حدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو محاور الاستراتيجية الاميركية الجديدة للتعامل مع إيران مؤكدا أن الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الاستراتيجية الجديدة ومشددا على أن إيران ستتعرض للعقوبات الأكثر قسوة في التاريخ إذا واصلت سياساتها، مشددا انه على إيران وقف دعم الإرهاب وحزب الله والحوثيين وسحب قواتها من سوريا.



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مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

بعد اربع ساعات من الان، تنتهي ولاية مجلس النواب وتتحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال، حاملة معها ارثا ثقيلا في ملفات الكهرباء والمدارس والتعيينات الادارية والنزوح السوري وغيرها من الملفات.

صحيح ان هذه الحكومة انجزت الانتخابات النيابية والموازنة والتشكيلات القضائية، الا ان شيئا ما خلخل علاقتها، وخلفها السلطة، بمواطنيها. هذا الشيء اسمه الفساد، وهو ادخل الشك الى كل الملفات، وهو من دون اي منازع ابشع تركة ستسلم الى الحكومة العتيدة والبرلمان الجديد.

البرلمان سيخطو اولى خطواته الاربعاء، وسينتخب رئيسه ونائبه، والاسماء المرشحة للفوز باتت معروفة، اما النواب فهم اعتبارا من هذا التاريخ امام ميزان صدقيتهم، بعدما بحت اصواتهم وهم يخبرون ناخبيهم عن مكافحة الفساد.

الحكومة لتشكل، ستمر من جهتها بالتكليف، وهنا ايضا اسم رئيسها بات معروفا، اما تأليفها فله مسار غير واضح المعالم.

ففيما تدعي كل الكتل النيابية الرغبة في الاسراع في تشكيل الحكومة، نظرا للوضع الاقتصادي والمالي الضاغط، ونظرا للضغوط الاقليمية والدولية، وآخرها ما اعلنه وزير الخارجية الاميركية عن سحق من سماهم عملاء ايران ورديفها (حزب الله)، سيكون التأليف امام عقبات ظهر منها اثنتان على الاقل حتى الان:

عقبة الحقائب المسيحية، لا سيما بعد مطالبة تكتل (الجمهورية القوية) باربع وزارات احداها سيادية، ما سيخلق كباشا مع تكتل (لبنان القوي)، ومطالبة حزب الله بتحسين مستوى تمثيله الحكومي لرفع مستوى قدرته على خدمة الناس، اي ببساطة إن الحزب يريد وزارة خدماتية الى جانب رفعه راية مكافحة الفساد عبر ايقاف كل ما من شأنه اثارة الشكوك في العمل الحكومي.

بناء على كل ما تقدم، سينطلق السباق بين التجاذبات الداخلية وقدرة البلد ومواطنيه على الاحتمال، وكل تأخير في التشكيل سيدفع ثمنه كل اللبنانيين.



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