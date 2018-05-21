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سلسلة تعيينات واجراءات عاجلة لانقاذ قطاع الكهرباء

في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا

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الرئيس عون: الحكومة حققت انجازات اساسية في مجال انتظام عمل مؤسسات الدولة

اتمنى على الرئيس الحريري اطلاع المواطنين عليها

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رئيس الجمهورية: عدم تبني فرنسا مواقف رئيسي مؤتمر بروكسل حول النازحين

يؤشر الى الصدى الايجابي للموقف اللبناني

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تشكيل لجنة وزارية للتفاوض حول نقل مباريات كأس العالم

عبر شاشة تلفزيون لبنان

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رفع الحد الادنى للاجور واعطاء غلاء معيشة للمؤسسات العامة

التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومة ومستشفى الحريري الجامعي

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تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء من عمر الحكومة الحالية التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، التصرف في فترة تصريف الاعمال بمسؤولية والتركيز حصرا على تسيير الامور الادارية وتسهيل معاملات المواطنين. ولفت الى ان الحكومة حققت انجازات اساسية في مجال انتظام عمل مؤسسات الدولة، متمنيا على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اعداد تقرير بها واطلاع المواطنين عليها.



ولفت الرئيس عون الى ان عدم تبني فرنسا موقف رئيسي مؤتمر بروكسل حول النازحين يؤشر الى ان الموقف اللبناني بدأ يلقى صدى ايجابيا يمكن ان يتبلور لمصلحة الطرح اللبناني المرتكز على عودتهم الامنة الى المناطق السورية المستقرة.



وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري تناولا في خلالها جدول الاعمال.



الوزير الرياشي

وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي البيان التالي:

"عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية والاخيرة من عمر الحكومـــة الحالية، برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزير ايمن شقير.

في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس، فلفت الى ان هذه الجلسة هي الاخيرة للحكومة مع بداية ولاية مجلس النواب الجديد غدا الثلاثاء حيث تصبح الحكومة مستقيلة وتدخل مرحلة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال استنادا الى الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور. واضاف فخامة الرئيس: " اني اذ اشكر دولة الرئيس والوزراء على ما تحقق، اتمنى على الوزراء في فترة تصريف الاعمال التصرف بمسؤولية والتركيز حصرا على تسيير الامور الادارية وتسهيل معاملات المواطنين".

وقال فخامة الرئيس : " هذه الحكومة حققت انجازات اساسية في مجال انتظام عمل مؤسسات الدولة، ابرزها قانونا الموازنة 2017 و 2018 وقانون الانتخابات والتعيينات الادارية والعسكرية والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية واطلقنا التنقيب عن النفط والغاز وغيرها. وان تكلمنا بالاعداد فهذه الحكومة عقدت لغاية تاريخه 71 جلسة نتج عنها صدور 2713 قرارا و 3159 مرسوما و 79 قانونا وطلب اعادة النظر بــ 7 قوانين. واتمنى على دولة الرئيس ان يعد تقريرا بالاعمال التي حققتها الحكومة واطلاع المواطنين عليها".

ثم اطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على اللقاء مع مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية Mr. Jérome Bonnafont، الذي نقل مواقف ايجابية من الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية حول دعم لبنان والحرص على استقراره وسلامته في ظل ما يجري حولنا.

واضاف : ابرز ما اعلمنا به هو ان بلاده لا تتبنى الموقف الذي صدر عن رئيسي مؤتمر بروكسل " الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي" في ما خص موضوع النازحين السوريين. ويؤشر الموقف الفرنسي الى ان الموقف اللبناني بدأ يلقى صدى ايجابيا يمكن ان يتبلور اكثر فاكثر لمصلحة الطرح اللبناني المرتكز على عودة آمنة للنازحين السوريين الى المناطق السورية المستقرة امنيا".

ابرز قرارات مجلس الوزراء

وتابع الوزير الرياشي: "وبعد درس جول اعماله، وافق مجلس الوزراء على:

- تشكيل لجنة من وزراء: الشباب والرياضة، والاتصالات، والاعلام لمتابعة المفاوضات لنقل مباريات كأس العالم في كرة القدم عبر شاشة تلفزيون لبنان.

- تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من السيدات والسادة: المحامية رنا ناصر الجمل، دكتور بلال محمد مصباح صبلوح، البروفسور فضل حسن ضاهر، السيد علي ابراهيم يوسف، السيد بسام سامي القنطار، المحامي ريمون مدلج، دكتورة جوزيان مارون ماضي-سكاف، السيد فادي رومانوس جرجس، والسيدة رضى رامز عازار.

- الموافقة على مرسوم يرمي الى تحديد احكام خاصة بكلية طلب الاسنان في الجامعة اللبنانية.

- تجديد تعيين المهندس روني لحود رئيساً لمجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان لمدة اربع سنوات.

- الموافقة على تحقيق مليون جواز سفر بيومتري مع متمماتها.

- تمديد العمل في مشروع عمل ادارة مخاطر الكوارث.

- الموافقة على اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه- عين دارفيل عن العام 2013.

- الموافقة على طلب وزارة الخارجية تعيين سفراء في الخارج كسفراء غير مقيمين في عدد من الدول.

- الموافقة على استكمال الاجراءات المتوجب اتخاذها لانقاذ قطاع الكهرباء، وفق المقترحات التي تقدم بها وزير الطاقة والمياه الذي قرر مجلس الوزراء تفويضه اطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في ادارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء بتمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 اسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود تسعة اشهر، وفتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وانواع المحروقات. كما الاخذ في الاعتبار ملاحظات ادارة المناقصات وبقدرة حوالى 850 ميغاوات.

كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزير الطاقة والمياه نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2، لتحويل العقد من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويل الامد التي افضت الى الموافقة على السعر الذي تم التوصل اليه وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي ذو خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية.

كما وافق المجلس على عرض وزير الطاقة والمياه نتيجة مفاوضاته مع الشركة مالكة باخرتي انتاج الطاقة، لجهة تمديد العقد وخفض الكلفة على الدولة اللبنانية.

- الموافقة على تكليف الهيئة العليا للاغاثة والجيش وادارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، اجراء مسح لاضرار مزارعي التبغ في الجنوب نتيجة التغييرات المناخية.

- الموافقة على مشروع قانون برنامج لمشاريع انمائية لمنطقة عكار وبعلبك والهرمل والضاحية الجنوبية من بيروت وفي مناطق لبنانية اخرى بقيمة 225 مليون دولار.

- رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي وتمويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها وفقاً لرأي وزارة المالية.

- الموافقة على تفويض وزير المال اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية مخصصة حصراً لدفع تعويضات الاستملاكات.

- الموافقة على طلب وزارة الصحة اعتبار العقود مع المستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة سارية منذ 1/1/2018 ولغاية 31/12/2018.

- الموافقة على انشاء سفارة للبنان في كل من النروج والدانمارك وانشاء قنصلية عامة في كل من دوسلدورف وميامي.

- الموافقة على مشروع قانون حوافز تنمية قطاعي الشباب والرياضة.

- الموافقة على تعيين العميد مالك شمص مديرا عاما للادارة في وزارة الدفاع.

- تعيين زياد شيا رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً لمؤسسة الاسواق الاستهلاكية.

- تعيين ايلي عوض رئيساً للهيئة العامة لسلامة الغذاء."

سئل الوزير الرياشي عن نقل مباريات كأس العالم، فقال ان اجتماعاً سيعقد غداً في مكتب وزير الاتصلات مع الشركة المعنية وسيكون هناك حلولاً اخرى اذا لم ينجح الامر.



الوزير ابي خليل

ثم تحدث وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، فقال:

"ان القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة والجلسات الثلاث التي سبقتها، تظهر بوضوح ان كل ما قيل على مدى 18 شهراً في موضوع الكهرباء، ذهب مع الرياح، ومحته الانتخابات النيابية. اضعنا سنة ونصف من الكهرباء على اللبنانيين كي نعود الى اتخاذ القرارات نفسها التي كانت اتخذت سابقاً، ومنها تحويل عقد معمل دير عمار من طبيعته الحالية الى عقد شراء طاقة طويلة الامد، فأبعدنا عن الدولة شبح التحكيم وخطر الخسارة في هذا المجال، وفي حيثيات القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء في 26/4/2018 اعتبر المجلس ان الـTVA ليست من ضمن العقد الموقّع، وكلفني التفاوض والعودة اليه بالنتائج وهذا ما قمت به، ووافق المجلس عليها لانه اعتبرها مفيدة للدولة، وكلّفني وفوّضني التفاوض على العقد وتوقيعه.

وفي ما خص البواخر، اتخذ قرار في الجلسة الماضية بالتمديد لمدة سنة، دون اي كلام عن الاسعار، فطلبنا التفاوض وتمكنّا من تخفيض السعر والحصول على 200 ميغاوات اضافية مجاناً لفصل الصيف، مع خيارات اخرى للتخفيض اذا كانت الفترة اطول، بعد موافقة مجلس الوزراء".

واوضح الوزير ابي خليل ان دفتر الشروط الحالي تم تعديله لثلاث مرات من قبل الوزراء انفسهم ووفق الشروط نفسها، وانه لن يقبل ان يسجّل عليه تجاوزه للقانون من خلال طرحه عرض المناقصة على ادارة المناقصات، انما لن يمانع ذلك اذا اتخذ المجلس قراراً بهذا الشأن، مشيراً الى ان العراقيل كانت من اجل اهداف انتخابية قبل اجراء الانتخابات.

واضاف: "ان محطات استقدام الغاز الطبيعي المسال، هو مشروع مذكور في ورقة سياسة قطاع الكهرباء، واتخذ فيه ثلاث قرارات في مجلس الوزراء قبل اطلاقه منذ ايام قليلة. والعقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC لتكون الاستشاري الدولي المعاون للدولة في ادارة مناقصة اشارات القطاع الخاص في بناء المعامل البرية في سلعاتا 1 والزهراني2، هو مشروع تم ذكره في ورقة سياسة قطاع الكهرباء منذ العام 2010، ومن قال اليوم انه وافق على البواخر بسبب ذكر انشاء هذه المعامل، فهذا امر غريب لانها مذكورة منذ العام 2010.

اما حل موضوع مقدمي الخدمات الذي استغرق نحو سنة ونصف السنة، تم حله في الجلسة الاخيرة التي سبقت الانتخابات، على غرار استكمال تطبيق القانون رقم 287 المتعلق بمابارة المياومين، وتمديد القانون 282 الذي يسمح لوزيري الطاقة والمال الاقتراح على مجلس الوزراء الترخيص للقطاع الخاص بناء المعامل والاستثمار بانتاج الكهرباء، وهذه كلها مواضيع كانت مطلوبة في بدايات عمل الحكومة، وبالتالي كل التشويش الذي حصل ذهب سدى لانه تمت الموافقة على الخطة دون اي تغيير فيها."

سئل: هل الفصل في الموضوع يعود الى ادارة المناقصات ام اليكم؟

اجاب: ادارة المناقصات ليست دائرة فصل، بل ادارة يتم تكليفها بعمل ما من قبل مجلس الوزراء، وهو فقط دائرة الفصل وهذا ما تنص عليه القوانين.

سئل: تم تعديل دفتر الشروط...

اضاف: كلا لم يحصل ذلك، فما تم طلبه اليوم في الجلسة، مذكور اصلاً في دفتر الشروط، انما الهدف كان التعطيل فقط.

سئل: وزراء القوات اللبنانية قالوا انكم عدتم الى الحل الذي اقترحوه منذ البداية لجهة العودة الى ادارة المناقصات في دفتر الشروط، كما ان الوزير علي حسن خليل قال انه ووزراء حركة "امل" رفضوا الحل بالحصول على طاقة اضافية 850 ميغاوات لانها ستعيدنا الى النتيجة نفسها.

اجاب: هذا الامر غير صحيح، فالوزير الخليل اقترح تأجيل الموضوع كونها الجلسة الاخيرة، فسألت عن السبب الذي سيؤدي الى خسارة اللبنانيين مدة شهرين او ثلاثة وهي الفترة التي قد يستغرقها تشكيل الحكومة الجديدة، للعودة الى الامر نفسه؟ لقد طلب مني المجلس تصوراً لتأمين طاقة 850 ميغاوات، ووضعت كل الاحتمالات المتوافرة والتي نناقشها في الجلسة على مدى سنوات، ووضعت دفتر شروط في هذا المجال.

سئل: هل ستتوفر الكهرباء هذا الصيف لمدة 24/ 24 ساعة؟

اجاب: لا، لا يمكن توفير الكهرباء هذه المدة خلال هذا الموسم. فطالما ليس لدينا قدرة انتاجية اضافية، لا يمكن تأمين طاقة كهربائية اضافية، انما ما اقوله انه تمكنا من تأمين 200 ميغاوات اضافية مجاناً، اي نحو ساعتين من الكهرباء بشكل اضافي لتغطية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.

سئل: ماذا اذا ارتفعت اسعار النفط؟

اجاب: لقد اتخذنا تدابير احترازية تحسباً لهذا الامر.

وفي نهاية الجلسة، ودع الرئيس عون الوزراء فرداً فرداً، فيما التقط الرئيس الحريري صور "سيلفي" مع عدد منهم.