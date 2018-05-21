استقالة نائب من عضوية مجلس بلدي!

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استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في مكتبه في القصر البلدي، النائب المنتخب هاكوب ترزيان الذي فاز بأحد المقاعد النيابية عن دائرة بيروت الاولى، وقدم ترزيان استقالته خطيا من عضوية المجلس البلدي لمدينة بيروت الى المحافظ شبيب وفقا للقوانين المرعية الاجراء.



وتحدث ترزيان، مؤكدا "ان طيلة الفترة التي كان فيها عضوا في المجلس البلدي لمدينة بيروت خلال فترة تولي المحافظ شبيب مهامه كان المحافظ شبيب قدوة في العمل والتعاون، وخاصة في المرحلة التي حصلت فيها الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث كان المحافظ شبيب ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني مثالا للتعاون والتنسيق لما فيه مصلحة مدينة بيروت. وكان أساس العمل هو تطوير مدينة بيروت وكانت مقاربة الملفات علمية ومدروسة ودون اية مصالح شخصية.



وتابع ترزيان:"لقد وصلنا الى مرحلة لم نعد نسمع فيها الكلام الذي كنا نسمعه في السابق حول الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتقريرية، وهذا يعود الى التناغم الحاصل بين السلطتين، الذي ينعكس ايجابا ليكون سببا في نجاح كل المشاريع التي نفذت وسوف تنفذ في القريب العاجل".



وشكر المحافظ شبيب النائب المنتخب ترزيان على العمل المميز الذي قام به في بلدية بيروت ونوه بالتزامه قضايا بيروت وحقوقها ومهنيته في العمل البلدي.