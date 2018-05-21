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جمعية إنماء طرابلس والميناء: التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني

21
MAY
2018
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أبدت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" "تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني"، ونددت ب"الأعمال الوحشية الإسرائيلية التي أدت الى استشهاد عشرات الفسطينيين وجرح المئات".

ودعت جامعة الدول العربية الى "التحرك وعدم الإكتفاء بالإجتماعات والإدانات واتخاذ قرارات مصيرية في هذا الشأن".

وأشادت بـموقف وزير الخارجية جبران باسيل في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي عقدت في اسطنبول والتي اكد فيها ان البيانات الورقية
والخطابات الخشبية لم تعد تنفع وان انقاذ القدس يكمن في انتفاضة سياسية".

ورأت ان موقف وزير الخارجية "كان مشرفا واعطى الصورة المشرفة الحقيقية لوجه لبنان العربي".

وأثنت ايضا على "ما تقوم به دارالفتوى والمفتي عبداللطيف دريان على هذا الصعيد لجهة إطلاق حملة لإغاثة العائلات الفقيرة في فلسطين في هذا الشهر الفضيل، وتزامن ذلك مع الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي الظالم على فلسطين، وفي ظل عدم وجود أدنى مقومات الحياة الإجتماعية والمعيشية والإقتصادية".

ودعت الى "وقفة تاريخية من القادة العرب لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد ان القدس عاصمة أبدية لفلسطين والعمل على تحقيق ذلك بكل الوسائل والضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتحرك".

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