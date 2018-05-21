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الموت يفجع نائباً لبنانياً

21
MAY
2018
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شيع "الحزب التقدمي الإشتراكي" وآل أبو الحسن والمصري وعموم أهالي بتخنيه، القلعة، الخلوات والمتن الأعلى والد النائب هادي أبو الحسن، أبو عارف محمد رفيق أبو الحسن، في مأتم مهيب حضره عدد من المرجعيات الروحية لطائفة الموحدين الدروز، تقدمهم شيخ عقل الطائفة نعيم حسن، وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا، النائب وائل أبو فاعور ممثلا رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط، النائب فادي الهبر ممثلا رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، النواب بلال عبدالله، جورج عدوان، أنيس نصار، هنري حلو، نعمة طعمة، آلان عون على رأس وفد من "التيار الوطني الحر"، غازي العريضي وعلاء الدين ترو، العميد علي غزيل ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، الوزير السابق ناجي البستاني، النائب السابق صلاح حنين، رئيس الأركان السابق اللواء شوقي المصري، قائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك، نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتور كمال معوض، داليا وليد جنبلاط، أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، رئيس الماكينة الإنتخابية في الحزب هشام ناصر الدين، أعضاء في مجلسي قيادة التقدمي والمفوضين، وكلاء داخلية، رئيس مجلس الشرف في التقدمي نشأت هلال، وكيل داخلية المتن عصام المصري وجهاز الوكالة وكوادر حزبية ومسؤولو المؤسسات الرديفة للحزب في الكشاف ومنظمة الشباب والاتحاد النسائي التقدمي، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات روحية واجتماعية وحزبية وفنية وتربوية، رؤساء جمعيات وأندية وروابط إجتماعية وحشد.

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