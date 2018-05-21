إقفال الإدارات وجميع المدارس والجامعات في هذا اليوم

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أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية قضت بإقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات يوم الجمعة في الخامس والعشرين من شهر أيار 2018 بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير".



وجاء في نص المذكرة:



"يعلن يوم الجمعة في الخامس والعشرين من شهر أيار 2018 يوم عطلة وطنية، بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" وتقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات.



تخصص الحصة الأولى من يوم الاثنين الواقع فيه 28/5/2018 في جميع المدارس والمعاهد والجامعات لشرح أهمية هذه المناسبة الوطنية".