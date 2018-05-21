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اسرار الصحف المحلية ليوم الاثنين 21/5/2018

21
MAY
2018
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الجمهورية

إعتبر مرجع شمالي أن العلاقة مع دولة خليجية شقيقة وطيدة جداً وليس هناك من تبايُن في وجهات النظر.

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعاً غير مدني وضع النقاط على الحروف حين تحدّث عن تأليف الحكومة والحقائب وعدم حصرها بفرق دون آخر.

بدا واضحاً إمتعاض مرجع نقابي من تجاهل حضوره خلال مشاركته في مناسبة إجتماعية فانسحب فوراً.


اللواء

همس
أبدى ديبلوماسي عربي عتبه على رئيس حكومة سابق لعدم حضوره مأدبة إفطار أقامها الأول في دارته وجمعت قيادات سياسية ومرجعيات روحية!

لغز
حذرت أوساط ديبلوماسية بعض الشخصيات السياسية من مغبة الذهاب بعيداً في لعبة المقاعد الوزارية وتأخير تشكيل الحكومة، لأن الأوضاع الإقتصادية اللبنانية والتطورات الأقليمية تتطلب وجود حكومة متماسكة .


البناء


خفايا
كشفت أوساط تيّار سياسي أن ورشة التغييرات الداخلية التي يقوم بها التيّار على مستوى المنسقيّات وبعض المراكز الأساسية، لن تقتصر على المستوى التنظيمي الداخلي، بل ستمتدّ إلى المواقع الحكومية أيضاً، إذ سيُجري التيّار تغييرات وزارية تطال بعض الوزراء الحاليين الذين رُسمت حول أدائهم خلال مرحلة الانتخابات النيابية، علامات استفهام كبيرة.

كواليس
أكدت مصادر عراقية أن الجلسة التي جمعت رئيس الحكومة حيدر العبادي بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انتهت بتسليم الصدر باستحالة مطلبه بتشكيل حكومة من دون مشاركة الحشد الشعبي وتكتل دولة القانون الذي يتزعّمه الرئيس السابق للحكومة نور المالكي. وهو ما كان الصدر قد التزم به واعتبره مواجهة مع إيران وما يسمّيه حلف الفساد والمحاصصة، بينما كانت السعودية تراهن على موقف الصدر لتسجيل نقطة في مرمى إيران وحلفائها. وعزت المصادر النتيجة لإدراك العبادي أن أيّ حكومة تقوم على خلفية ترجيح كفة السعودية على إيران لن تستطيع أن تحكم وتوفر الاستقرار لحكمها عدا عن أن الكتل نفسها ستشهد الفكّ والتركيب ما يغير المشهد النيابي.

 

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