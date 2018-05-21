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الاخبار

معمل دير عمار نحو الحل: تحويل العقد الى BOT يموه التعويض .. محاولة أخيرة لإحياء صفقة البواخر

باسيل لـالاخبار: لا نقاش في مشاركة حزب الله في الحكومة



الجمهورية

العلولا لـ"الجمهورية": لمبادرات ايجابية

الراعي: طوارئ لمكافحة الفساد



النهار

العهد يُحضّر لحكومة الحياد والنأي بلبنان

العقوبات لن تكبّل "الحزب"... والتقدمي: "لن نقبل بالفتات"



اللواء

خلط أوراق «مجلسية» الأربعاء .. ومشاورات التكليف تتأخر

مجلس الوزراء يودّع ببتّ ملف الكهرباء.. وجنبلاط ينتقد التعيينات العسكرية



البناء

إيران تنتظر نتائج المساعي الأوروبية لمواجهة العقوبات… قبل العودة للتخصيب

السعودية تخسر العلاقة بباسيل بالتمسك بتمييز جعجع… ومعركة أصوات مجلسية