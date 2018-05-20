الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالاتفاق النووي الإيراني وإيران تطالب بترجمة عملية

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جدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، ميغيل آرياس كانيتي، التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، فيما دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى ترجمة التعهدات بشكل عملي.

وعقب لقاء مع ظريف بوزارة الخارجية الإيرانية، قال كانيتي، في تصريحات صحافية، إن "الاتحاد الأوروبي يعطي أهمية مضاعفة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران"، مشيرًا إلى أن "هناك إرادة سياسية للحفاظ على هذا الاتفاق واستمرار تعاون عمل الشركات الأوروبية في إيران".

ولفت ظريف إلى أن "التعهدات التي يطلقها الاتحاد الأوروبي لا تتطابق مع إعلان بعض الشركات الأوروبية عن احتمالية خروجها من إيران".

وأكد مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، تمسك إيران بوجود ضمانات لحفظ الاتفاق النووي الموقع في 2015 بخصوص البرنامج النووي، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه وإعلان الدول الأوروبية التزامها به.