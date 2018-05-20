رابطة آل مراد والشاعر في تنورين تكرم العميد شامل روكز - العميد روكز: نأمل في تشكيل الحكومة سريعاً

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لفت النائب العميد شامل روكز الى أن الأسبوع الحالي سيشهد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب له وهيئة مكتب المجلس على أمل تشكيل سريع للحكومة.



العميد روكز، وخلال حفل تكريمه في قبل رباطة عائلة آل مراد والشاعر في تنوريناكد انه "فخور ان اكون من تنورين التي اعطتني العنفوان والرجولة والصمود والارادة الصلبة التي رافقتني في حياتي العسكرية وستكون اساس حياتي السياسية. وكما احببت تنورين احببت كل منطقة في لبنان لان فيها جميعها امانة دماء عسكريين جرحوا واستشهدوا من اجلها". ومن تنورين وجه تحية الى كل ابناء كسروان وعاهدهم بأن يحافظ على الامانة التي سلموها له بمنحه أصواتهم.



رئيس الرابطة شربل مراد القى كلمة قال فيها: "فخورون بك بعد ان ترقيت الى رتبة مواطن كما افتخرنا بك عند دفاعك المستميت عن الوطن على الجبهات، وتاريخك شاهد على ذلك. وكلنا ثقة ان تمثيلكم النيابي سيكون له بشرى خير وعطاء للوطن". وأضاف: "نحيي ابناء كسروان الفتوح على حسن اختيارهم وهم شعب راقٍ مدرك لمعنى الوطنية، فهم احبوك شاملاً عندما كنت حامياً لحدودهم، واليوم اختاروك لتكون حامياً لحقوقهم آملين ان يعمّ الوعي ارجاء الوطن لاختيار امثالك يقودون الوطن الى بر الامان والازدهار."



كما كانت كلمة للدكتور سهيل مطر توجه بها الى العميد روكز قائلاً: "زرعناك ارزة اغصانها شامخة. انت لست ضيفاً لا في تنورين ولا في كسروان، فمن زرع اسماً للبطولة ورفع راية للحرية على كل صخرة ومن سكب عرقاً ودماء على كل حدود وفي وجه كل ارهابي، ليس بحاجة لا الى اخراج قيد ولا الى سجل عدلي، ومن دمه شامل للبنان لا يُسأل عن بطاقة هوية". وأضاف: "اعترف انني اغار منك فأنا أُعطيتُ القلم وانت أُعطيتَ القلم والسيف.

اعطيتُ الحبر والعرق وانت اعطيتَ الحبر والعرق والدم. اعطيتُ كلمة اسكر بها كالنبيذ اعطيتَ انت صمتاً مدوياً هو الضمير. اعطيتُ اسماً لنجمة في الفضاء وانت اعطيتَ هالة من النجوم على الكتفين. اعطيتُ مقعداً في جامعة في لبنان واعطيتَ انت مقعداً في جامعة الوطن على امتداد 10452 كلم2".