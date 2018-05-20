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قضية الليسه تتفاعل: أطفال لبنان بخطر!

20
MAY
2018
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بغض النظر عن إضراب المعلمين الذي استعاد مجده يوم الجمعة بسبب التقطيع من معاشاتهم الحالية بشكل عشوائي.. فان مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى لم تأخذ بعين الإعتبار الوساطة التي قام بها الوزير جريصاتي من أجل عدم إقتطاع الرواتب و بالتالي إيجاد الحلول المناسبة لعودة الاساتذة عن الاضراب..


فأهل التلامذة بحالة غضب من هذا الواقع البعيد كل البعد عن الضمير و المهنية و خاصة أن أولادهم محرومون من العودة إلى المدرسة لمتابعة المنهج الدراسي الذي كان من المفترض أن يكون أولية لإدارة المدرسة التي لم تظهر أي حرص أو إهتمام مما يزيد المشكلة تفاقماً
تجاه هذا الواقع الأليم و المخذي قرر جميع الأهالي إرسال أولادهم إلى المدرسة نهار الإثنين كالعادة رغم اضراب الاساتذة خاصة و أنهم سددوا جميع المستحقات المالية المتوجبة عليهم كسنة ٢٠١٦/٢٠١٧ و خاصة أن المادة ٤٦ من القانون تم تجميدها في الواقع الراهن من قبل لجنة القضاة المشرفة على الملف.


كما أن الأهل يطالبون بإستقالة الناظر بريس ليتييه الذي أثبت أنه غير قادر على مواجهة الأهل أو حتى الاساتذة والتحاور معهم من أجل إيجاد الحلول المناسبة والاهتمام بحقوق الاطفال بالدراسة، حقٌ مكرّس وأولوية أي مدرسة عادية فكيف عندما تكون مدرسة تنادي وتتباهى بارقى رموز الانسانية!

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