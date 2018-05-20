الشرطة العسكرية الروسية توسع انتشارها في سوريا

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65800 مدني عادوا من مخيمات ومراكز النازحين إلى منازلهم في غوطة دمشق الشرقية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، امس السبت، أن قوات الشرطة العسكرية الروسية بدأت دورياتها في ثلاث بلدات سورية بريف دمشق، هي يلدا وببيلا وبيت سحم.

وفي بيان صحفي، أوضح اللواء يوري يفتوشينكو، رئيس المركز (الذي مقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية)، أن انتشار قوات الشرطة العسكرية في البلدات المذكورة جاء ضمن الجهود الرامية إلى إعادة الوضع إلى طبيعته في ضواحي أخرى من دمشق ومناطق أخرى في سوريا.

وذكر الضابط الروسي مدينتي الرستن وتلبيسة بمحافظة حمص، حيث تواصل أجهزة الأمن السورية والشرطة العسكرية الروسية جهودها لمنع استفزازات وضمان أمن المدنيين.

وأشار يفتوشينكو إلى أن قرابة 65800 مدني عادوا من مخيمات ومراكز النازحين إلى منازلهم في غوطة دمشق الشرقية، وذلك بفضل الدعم الشامل من قبل الجانب الروسي والحكومة السورية.