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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

"حزب الله" على وعده الصادق بتفعيل مكافحة الفساد. "أمل" تبدي إيجابية، وتعرب عن استعدادها للتعاون. الحزب "الاشتراكي" حذر، ورئيسه وليد جنبلاط يدعو إلى فتح صفحة جديدة، في أحدث تغريدة اليوم. "المستقبل" يجري قراءة داخلية معمقة لما حصل، ساعيا إلى احتفاظ رئيسه سعد الحريري برئاسة الحكومة، من دون أن يطرأ أي تبديل يذكر على علاقته مع العهد وتياره. "القوات اللبنانية" تشعر بفائض قوة، من دون أن يبادلها كثيرون، الشعور ذاته. أما "التيار الوطني الحر"، فدائما مستعد لدعم العهد.

هذا في المشهد العام. أما في موضوع نائب رئيس مجلس النواب، فالصورة اليوم على الشكل التالي: "التيار" يحدد مرشحه الثلاثاء، فيما "القوات" رشحت أنيس نصار. بري أعلن دعم من يسميه التكتل المسيحي الأكبر، مفضلا إيلي الفرزلي. أما "المستقبل"، فموقفه ملتبس من دعم نصار. وفي هذا السياق، تشير معلومات الـ OTV إلى أن "القوات" حاولت استمزاج رأي أعضاء مستقلين في تكتل "لبنان القوي" من انتخاب مرشحها، فجاءها جواب واضح بالتزام قرار التكتل، أو على الأقل عدم التصويت في اتجاه مغاير.

أما بعيدا من الشأن الداخلي، فـ "لأجلك يا مدينة السلام أصلي... وأقاوم". مقطع، استعاره وزير الخارجية اللبنانية، بتصرف، من أغنية فيروز الشهيرة "زهرة المدائن"، تضامنا مع أطفال فلسطين وأبطالها من اسطنبول.

ولكن، في المقلب الآخر من العالم، لم يبد أحد مهتما. فالزفاف الملكي هم أول، احتل معظم مساحات التعليقات والإعلام، حيث لا ظلم ولا شهداء، ولا من يحزنون.



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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

رحل حامل ملفات الجمهورية، الأمين على أبحاث مجلس الوزراء في حقبة صعبة من تاريخ لبنان، المدافع قانونا عن كل توجه سليم ليبنى الشيء دائما على مقتضاه.

رحل القاضي الدكتور محمد سهيل بوجي الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، بعد صراع مع المرض، ورئيس الجمهورية نعاه ومنحه وسام الاستحقاق اللبناني المذهب.

كذلك نعى الرئيس الحريري بوجي، وقال إنه رجل من أوفى الرجال تنطوي معه تجربة من أغنى التجارب الادارية والقانونية في تاريخ رئاسة مجلس الوزراء. وأضاف الرئيس الحريري إن بوجي جعل من موقعه في السراي الكبير، أمانة عامة للدولة اللبنانية التي كرس لها جهدَه وفكره وحيات،ه وأغناها بكفاءته وتجربته المميزة في السلكين القضائي والاداري.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

منتصف ليل الإثنين، تنتقل دفة السلطة التشريعية من المجلس النيابي الحالي إلى الجديد المنتخب، لتكر بعدها سبحة الاستحقاقات الدستورية، انطلاقا من الأربعاء موعد انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس والهيئة العامة ومطبخ المجلس، مرورا بالاستشارات النيابية وصولا الى مشاورات التشكيل.

والاثنين أيضا يعقد مجلس الوزراء آخر جلساته في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعماله 59 بندا، من بينها مجددا الاجراءات المتوجب اتخاذها لانقاذ قطاع الكهرباء بأسرع وقت ممكن، والتي بقي منها خطة استئجار 850 ميغاوات أو ما يعرف بالبواخر، فهل تمرر في آخر الجلسات؟.

على أي حال، النائب وليد جنبلاط استبق هذه المحاولة، وحذر من اللعبة الجهنمية للمصالح المشبوهة من خلال الاستماتة لتمرير بند البوارج التركية، مناشدا العهد بفتح صفحة جديدة. كما ينتظر ان توافق الحكومة الاثنين على تطويع مئات العسكريين والضباط في مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية.

انشغالات نهاية الأسبوع توزعت بين رصد التطورات السورية ومفاعيل قمة أسطنبول الإسلامية حول فلسطين، وخرقها متابعة الزفاف الأسطوري لنجل الأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا، هاري، من الممثلة الأميركية ميغان مركل. زفاف ملكي تابعه الملايين على مدى 3 ساعات، وبكلفة بلغت ملايين الجنيهات الاسترلينية.. لك الله يا عروس المدائن.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

الجهود والمشاورات الداخلية المنصبة على جلسة انتخاب رئيس للمجلس النيابي ونائبه الأربعاء المقبل، وعلى ما سيتبعها من استشارات متصلة بتكليف رئيس للحكومة، خرقها اليوم اهتمام رسمي برحيل الأمين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي، الذي جعل من موقعه أمانة عامة للدولة اللبنانية، وفق ما جاء في البيان الذي نعى فيه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الدكتور بوجي.

وقال الرئيس الحريري: برحيله تنطوي تجربة من اغنى التجارب الادارية والقانونية في تاريخ رئاسة مجلس الوزراء. وقد وضع على نعش الراحل وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، باسم رئيس الجمهورية ميشال عون الذي منحه اياه تقديرا لعطاءاته في مجالات الإدارة والقانون ووفاء للبنان.

اقليميا، وفيما تعلن واشنطن الاثنين المقبل عن استراتيجتها الجديدة تجاه ايران، هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في مؤتمر مشترك مع المفوض الأوروبي للطاقة، باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في حال لم تلتزم أوروبا بتعهداتها بالاتفاق النووي.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

فيما كان الاعلام العربي منشغلا بنقل حفل زفاف أمير بريطانيا، كان الفلسطينيون يزفون المزيد من الشهداء، ممن أصابهم رصاص الحقد الصهيوني عند تخوم غزة في ذكرى النكبة، ناقلين للعالم صورة الشعب الأبي العصي على كل تطويع.

شيع الفلسطينيون المزيد من الشهداء، غير آبهين ببعض المزايدات، ومقتنعين ان ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهي القوة التي عبر الاسرائيلي عن خشيته من تداعياتها، من دون ان يخفي سخطه من قرارات مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مجزرة غزة. سخط اسرائيلي على المنظمة الدولية، أكثر منه على الجامعة العربية ومقرراتها التي كانت أقل من تلك الدولية أو الاسلامية، وفق الحسابات الاسرائيلية.

في الحسابات الاقليمية، مصلحة الأوروبي من الاتفاق النووي الايراني تغلبت على العنجهية الأميركية كما يبدو، والعمل الأوروبي الآن لحماية شركاتهم من غضب ترامب وقراراته.

أما في لبنان، فالقرارات والحسابات لا زالت عند حدود التهدئة الوطنية، كما يظهر الحراك السياسي ومساعي التسويات بعنوان حكومة وحدة وطنية، كما أكد رئيس الجمهورية.



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

في الظاهر، الهدوء يسيطر على الساحة السياسية قبل أسبوع الاستحقاقات الكبرى، أما في الواقع فإن المشاورات مستمرة وبحرارة لافتة، في سبيل انضاج استحقاقين داهمين: انتخابات مكتب المجلس ومن ثم تشكيل الحكومة.

وإذا كان الاستحقاق الانتخابي في مجلس النواب يحسم الأربعاء، فإن موضوع الحكومة سيبقى موضع أخذ ورد، خصوصا ان "حزب الله" لن يرضى بأن تكون حصته كما كانت، إن على صعيد العدد أو على صعيد نوعية الوزارات. كذلك في ظل سعي بعض القوى السياسية إلى منع تمدد "القوات" وزاريا، كما تمددوا نيابيا.

ملف الاستحقاقات الدستورية الداهمة، لم يحجب الاهتمام بملف أخطر، يتعلق بالقرار الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يهدد النازحين السوريين بمصادرة أملاكهم إذا لم يعودوا إلى بلادهم لتسجيلها، وقد رأى فيه البعض تهديدا بتوطين عشرات الالاف من السوريين في لبنان.

لكن بعيدا من هذه الهموم، سنبدأ النشرة بموضوعين مختلفين: الأول زواج الأمير هاري في عرس ملكي يذكر بأجواء القرون الغابرة، والثاني امكان تحقيق المخرجة اللبنانية نادين لبكي الفوز في مهرجان "كان" الدولي، عن فيلمها المميز "كفرناحوم".



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

من من الكتل النيابية ستصمد على واحد من الوعود الذي قطعته للناخبين بفصل النيابة عن الوزارة؟. هل هي مجرَّد وعود إنتخابية تبخَّرت مع إقفال صناديق الإقتراع مساء السادس من أيار الحالي؟.

المواعيد المقلوبة حتَّمت هذا السؤال: الموعد الأقرب هو انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبه وهيئة المكتب، لكن الموعد الأهم هو استشارات التاليف، فانتخاب الرئيس لم يعد خبرا متقدما لأنه حسم لمصلحة الرئيس بري، حتى ان نائب الرئيس بات شبه محسوم، وتكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة لم يعد خبرا متقدما لأنه شبه محسوم.

الخبر الحقيقي هو استشارات التأليف، الرئيس المكلف سيجد نفسه أمام سيل من مطالب الأحجام والحقائب، خصوصا ان الكتل بدأت تعزز أحجامها لتدخل جنَّة السلطة التنفيذية إما بحقيبة وازنة وإما بعدد من الحقائب، لكن التحدي ما قبل التوزيع هو معرفة كيف سيتعاطى الرئيس المكلَّف مع المعطى الجديد المتمثل بالقرار الأميركي وضع قادة من "حزب الله" على لائحة العقوبات، وتأييد بعض دول الخليج لهذا القرار.

في انتظار الجواب، فإن الموعد الأقرب هو بعد غد الإثنين من خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وهو اليوم الأخير من عمر مجلس النواب وعمر الحكومة في آن واحد، إذ اعتبارا من يوم الثلاثاء تكون الحكومة قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال.

وإذا كانت أول جلسة لهذه الحكومة، منذ تشكيلها من عام وخمسة أشهر، قد بحثت في ملف النفط، فإن الجلسة الأخيرة سيكون ملف الكهرباء نجمها، في هذا السياق حذر النائب وليد جنبلاط مما وصفه "بند البوارج التركية"، مضيفا "إنهم يستميتون لتمريره وحذار من هذه اللعبة الجهنمية للمصالح المشبوهة".



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مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

إستحصل العالم اليوم على إجازة حرب، ونقل نقاشه من قرارات ترامب وقمة اسطنبول، واستبدل التخصيب النووي الإيراني بالتخصيب البشري البريطاني الذي يصاهر الكنة الأميركية.

زفاف الابن الثاني للأميرة ديانا، أعاد إلى القصور الملكية ألقها وسحر تقاليدها. وترك دهشة من بساطة مصطحبا الناس الى أفراح كالنهار في وضحه. الممثلة الأميركية ميغان والبريطاني الشقي هاري، أخذا جمهورا واسعا إلى حيث الزفة وتلاوة النعم الأبدية والخاتم الذي يرسم على أطرافه قبلة للحياة.

غابت السياسة العالمية ليفرد الفستان الأبيض جدلا على طول القارات، ولا ينتهي هذا الجدل عند حضور الأعراق والألوان للمرة الأولى إلى داخل الكنائس والقصور الملكية، وعند سر غياب والد العروس عن الزفاف، بعدما سرب صورا لابنته، مخالفا الأعراف وقابعا تحت ديون أرهقت سمعته.

كل هذا كان محور تداول في المجتمع البريطاني ومنه نحو العالم، حاجبا وليوم واحد أخبار السوق السياسية التي تشترك بريطانيا في صنعها تحديدا، كشريك يصاهر أميركا أيضا في قراراتها الهوجاء.

وفي هذا النهار، اختار بعض الرأي العام أن ينهمك في حفل زفاف عالمي، وأن يشتري الفرح لنفسه ما دامت متابعته للقرارات العربية والاسلامية جاءت على مستوى "تخبزوا بالأفراح"، وأقصى تحديات قمة اسطنبول أنها تجاسرت وتشاطرت على غواتيمالا أو أنها فوضت أمرها إلى الأمم المتحدة، وهي تعلم أن لعبة الأمم تمسك بها أميركا.

وتحت سقف القمة، فإن رجب طيب اردوغان جسد دورا تمثيليا. إيران كانت ترد الضربة لأميركا. الأردن أوكل إلى نفسه دور محامي الشيطان الأكبر. السعودية خفضت مستوى تمثيلها إلى وكيل خارجية. وحده لبنان رفع آذان العرب، بكلمة لوزير الخارجية جبران باسيل ضربت على وتر يؤلم الولايات المتحدة، لاسيما في تحريك عجلة المحاكمة تحت سقف الجنائية الدولية.

وما تزال الأفراح في دياركم عامرة، وبينها ما تشهده اليرزة في هذه الأثناء من عرس لبناني على مائدة إفطار سعودية، يقيمه الوزير المفوض وليد البخاري لنحو مئة شخصية لبنانية، على شرف رئيس الحكومة سعد الحريري، والمناسبة يشارك فيها رمضانيا لا سياسيا: المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا. ومن خلال الشخصيات التي ستلبي دعوة المأدبة السعودية، سوف تتضح ملامح الإفطار السياسي اللبناني الذي سوف يتشكل في المرحلة المقبلة.

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