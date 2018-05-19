المفرقعات النارية تتسبب باندلاع حريق في مبنى في صيدا

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان المفرقعات النارية، تسببت باندلاع حريق في أحد طوابق مبنى يقع في شارع دلاعة في صيدا، عمل عناصر الدفاع المدني على اخماده، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت مندوبة "الوطنية" إلى ان استخدام المفرقعات النارية، بات ظاهرة تزعج أهالي مدينة صيدا، إضافة إلى ما تسببه أحيانا من أضرار، ما أدى إلى ارتفاع المطالبات بمنعها لما فيه مصلحة السلامة العامة. كما ذكرت أن هذه الظاهرة تنتشر في مخيم عين الحلوة، خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما بعد الافطار، وقد ناشد سكان المخيم القوة المشتركة الفلسطينية، منع بيع المفرقعات ووضع حد لأذاها وإزعاجها.