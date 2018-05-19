بعد الكشف على الملهى الليلي... هذا هو القرار الذي أصدره محافظ بيروت

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صدر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب قرارا قضى ب"إقفال ووضع الأختام على الملهى الليلي Garten، العائد لشركة Eclectic، الكائن في الطابق الأرضي في منطقة الواجهة البحرية ( Water Front)، وذلك بعد الكشف، الذي قام به قسم المراقبة بتاريخ 19/5/2018، حيث تبين أن الملهى المذكور غير مرخص، ويقوم بتقديم وبث برامج موسيقية تمس وتسيء إلى المعتقدات والشعائر الدينية". ونص القرار على أنه "يمنع منعا باتا، فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية، عملا بالمادة 395 من قانون العقوبات".

وكلف شبيب مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت تنفيذ هذا القرار.