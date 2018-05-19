لجنة المراقبين الجويين: سنلغي الإضراب يوم الاثنين افساحا بالمجال لتحقيق مطالبنا

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أسفت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين، في بيان، لمرور جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي "من دون اقرار ما تحتاجه الملاحة الجوية اللبنانية، وما يحتاجه المراقب الجوي اللبناني. ولكن يحدونا الأمل بإقرار هذه المطالب في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الاثنين، وبخاصة انه بعد التواصل مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ومكتب وزير الأشغال العامة والنقل، تم وضع هذه المطالب ضمن جدول اعمال جلسة الاثنين".

وشكرت اللجنة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس "لتبنيهما مطالب المراقبين الجويين"، كذلك شكرت "جميع الوزراء والنواب الذين أكدوا على تبنيهم لمطالب المراقبين الجويين ودعمهم لاقرارها".

وأعلنت انه "بعد عقد جمعية عمومية طارئة للمراقبين الجويين وتجاوبا منا لإضافة البنود المتعلقة بالمراقبين الجويين على جدول اعمال جلسة الاثنين والوعد بإقرارها، تقرر الغاء الإضراب الذي كان مقررا يوم الاثنين، افساحا بالمجال لتحقيق المطالب التي وعدنا بإقرارها خلال الجلسة، وخاصة ان عدم اقرار مجلس الوزراء هذه المطالب سيدفع بالملاحة الجوية اللبنانية الى وضع صعب للغاية، كما سيؤدي النقص الكبير بالعنصر البشري الى تعطيل الملاحة الجوية ثلاث ساعات ليلا على الأقل بشكل يومي، ليس بسبب التحركات المطلبية بل لأمور تشغيلية، إبتداء من تاريخ الاول من حزيران تاريخ انتهاء العقود مع خبراء الملاحة".

كما أعلنت عن "لقاء سيعقد بين لجنة المراقبين الجويين ووزير الأشغال العامة والنقل يوم الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا، للتأكيد على الأهمية القصوى لاقرار هذه المطالب خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث وعد معاليه بنقل المطالب، شخصيا، الى داخل مجلس الوزراء والاصرار على اقرارها".