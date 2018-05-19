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موعدنا مع بقية الألقاب في ال٢٠٢٢ (د. ايلي حداد)

19
MAY
2018
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ويتباهون بألقابهم ، الشيخ والبيك والبقية.

يحملونها نيشاناً على صدورهم وهي بالواقع وشم حفره محتل او متسلّط او مستعمر على اجسادهم في يوم من الأيام.

يتبجحون بها وهي ليست الا التوقيع على عمالتهم اواستزلامهم او أقلّه خدمتهم للغريب على ارضنا.

يورثونها لأولادهم وكل ذريتهم بكل فخر واعتزاز ولا يدرون انهم عملياً يوصمون أجيالهم بما قاموا به.

باتت هذه الألقاب باب رزق يُؤْمِّن المداخيل ويقيهم اي عناء وظيفي آخر، لهم ولاولادهم وأحفادهم من بعدهم عبر مراكز السلطة التي تسمّروا ويتسمّرون بها.

صارت ألقابهم مؤسسات توزعت دكاكين في كل المناطق تواصلت فيما بينها بكلمة سر واحدة جوهرها القتال من اجل الاستمرار.

استطاعت هذه الدكاكين البقاء على قيد الحياة عبر اثنانالزبائنية والطائفية، بل المذهبية.

اما الزبائنية فكانت الرأسمال الأساسي الذي أمسكت من خلاله اعناق البشر الخاضعين وهددتهم بلقمة عيشهم من توظيفات وخدمات وتقديمات مختلفة.

اما المذهبية، فأضحت الدرع الواقي والسلاح الذي يحمي صاحب اللقب حتى لو فتك بكل المجتمع.

وحتى تستطيع هذه "المرجعيةتقديم الخدمات وجب عليها تقديم الطاعة لكل سلطة موجودة فتستعطفها وتخدمها برمش العين مقابل نيل اعطياتها التي تفرق منها النذر اليسير على الرعايا فتضمن بذلك ولائهم، وتبقي في حساباتها الخاصةما وفر من هذه الاعطيات فتزيد من ثرواتها ومن جاهها.

أسمت نفسها "بيوتاتحتى تضفي على نفسها مشروعية مجتمعية وكأنها عريقة بعراقة الوطن وأوحت بأن كل من يواجهها انما هو يواجه الحق والتاريخ ويريد "تسكير البيتوهو ما يشكل ، في مجتمعنا الشرقي، استفزازاً أخلاقياً وتعدياًمعنوياً.

في خضم وضعنا المتردّي في لبنان ، باتت هذه الدكاكين المحلية الباب الاول الذي يدخل منه الفساد وتخرج منه القناعات والالتزامولا طائل لأي محاربة للفساد طالما تستمر هذه الإقطاعيات بالتحكم بمصائر الشعب.

والخطوة الاولى في مسيرة الألف ميل في محاربة الفساد تكمن في الحد من تأثير هذه الدكاكين ، عبر القوانين الانتخابية وعبر بناء ديموقراطية حزبية حقيقية حيث يقترع المواطن وفق التزامه السياسي وقناعاته وليس تحت تأثير المتاجرةبماله ورزقه وعمله وصحته من قبل هؤلاء الاقطاعيين.

لذا، وجب بناء مؤسسات حزبية تمتد على مساحة الوطن وتضم في تكوينها كافة اطياف المجتمع اللبناني.

وعلى الدولة في هذا المجال مسؤولية كبيرة تتمثل بضرورة إقرار قانون عصري للأحزاب يضع الإطار العلمي ويفرض الأسس التي عليها يُبنى المشهد السياسي بحيث يتخطى الفئويات ويوقف إمكانية التحكم بأعناق الناس والمتاجرةبالدين

وعلى هذه القوانين ايضاً ان تضع إطار تداول السلطة في هذه الأحزاب وبذلك نعرّي التجمعات التي تبنى حول البيك او حول الشيخ وتسمّي نفسها احزاباً وهي في الواقع احتيال سياسي وستار للاقطاع.

لقد تمكن القانون الانتخابي الحالي من هدّ عدد من هذه "البيوتاتعبر فرض اقتراع يؤثر الخيار السياسي على الخيار الزبائنيفسقطت اسماء في مناطق عدة، ولكن بقيت اخرى ما زالت تتباهى بحربائيتها.

"موعدنا معكم في ٢٠٢٢". قالها جبران باسيل لهؤلاء الذين استطاعوا الصمود .

موعدنا معهم بعد اربع سنوات بغية "شكرهمعلى ما قاموا به من "خدماتللمجتمع واعادتهم الى صفحات التاريخ من حيث استجلبوا ألقابهم فنحرر المواطن من نير التبعية والاستزلام.

قد نحتاج ايضاً الى دورة اخرى حتى نتمكن من هذه الحالات وننطلق بقانون حزبي عصري يضع الحياة الديموقراطية على السكة الصحيحة.

قدرنا ان نغيّر ولكن قدرنا ايضاً ان نقبل ان هذا التغيير لن يحصل بالسرعة المرجوّة، في كبسة زر، نظراً لظروف المنطقة ولطبيعة تكوين البلد ولضرورة وضع الاولوية على السلم الاهلي والوحدة الداخلية.

ولكننا سنصل بلا شكوالمسيرة انطلقت.

د. ايلي حداد
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