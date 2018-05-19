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الرئيس عون عرض الاوضاع العامّة مع النائبين المنتخبين مراد وضاهر ومنح المرحوم سهيل بوجي وسام الاستحقاق المذّهب

19
MAY
2018
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس حزب الاتحاد النائب المنتخب عبد الرحيم مراد الاوضاع العامّة في البلاد والتطورات الاخيرة ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية. واوضح النائب المنتخب مراد انّ البحث تناول ايضاً الاوضاع في منطقة البقاع عموماً، وفي البقاع الغربي خصوصاً، والمشاريع الانمائيّة الخاصة بالمنطقة.


النائب المنتخب ميشال ضاهر
وفي السياق نفسه، استقبل الرئيس عون النائب المنتخب عن دائرة زحلة السيد ميشال ضاهر، واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامّة وحاجات منطقة زحلة.


وسام الاستحقاق المذهب للمرحوم سهيل بوجي
الى ذلك، قرّر رئيس الجمهورية منح الامين العام السابق لمجلس الوزراء المرحوم القاضي الدكتور سهيل بوجي وسام الاستحقاق اللبناني المذّهب تقديراً لعطاءاته الادارية والقضائية والاجتماعية. وسيمثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرئيس عون في تشييع الفقيد عصر اليوم في جامع الخاشقجي في بيروت.

 

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