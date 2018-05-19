نحو 55 مليار دولار الإحتياطات لدى مصرف لبنان

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تظهر ميزانية مصرف لبنان تراجُع في الموجودات بالعملة الأجنبية بمبلغٍ قدره 206.56 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر أيّار/مايو 2018 إلى 42.91 مليار دولار، من 43.12 مليار دولار في نهاية نيسان/أبريل.

أمّا على صعيد سنوي، فقد زادت قيمة الإحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بـ9.63 الذي كانت عليه في منتصف شهر أيّار/مايو 2017، والبالغ حينها 39.14 مليار دولار. بالتوازي، سجّلت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان (716.02 مليون دولار) عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة عينها من العام الماضي، والبالغ حينها 11.36% إرتفاعاً بنسبة 6.31 مليار دولار، ليكون، في المُحصِّلة، قد زاد إجمالي الإحتياطات (ذهب وعملة أجنبيّة) بـ4.49 مليار دولار إلى 54.99 مليار دولار في منتصف أيّار/مايو 2018، مقابل 50.50 مليار دولار في الفترة عينها من العام الذي سَبَقَه.