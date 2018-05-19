عناوين الصحف ليوم السبت 19 أيار 2018

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الاخبار

التيار يطالب بـ"الداخلية" وحزب الله سيتمثل بحزبيين.. حرب الحقائب تنطلق

جامعات بأقل من 30 طالبا



الجمهورية

تزايد المخاوف من العقوبات

جينا هاسبل تخرج من الظل الى ادارة الـ "سي اي اي"

البناء

القمة الإسلامية حول فلسطين خطابات... وروحاني يدعو ليوم القدس... وباسيل للمقاومة

التحرّك السعودي الإماراتي لتشكيل أغلبيات معادية للمقاومة يفشل في لبنان والعراق

جعجع يخسر رهانه على تصعيد بين بعبدا وعين التينة... وصراع التيار والقوات إلى الواجهة



اللواء

صعوبات «نيابية وسياسية» تحول دون حصر المناصب المسيحية بيد باسيل

جعجع لحقيبة سيادية.. و«LADE» تكشف بالوثائق فوضى الانتخابات في الداخل والخارج



المستقبل

"المستقبل" يدعو اإلى التعاطي مع تشكيل الحكومة «من منطلق التكامل لا الشروط المسبقة"

القمة الاسلامية تطالب بحماية دولية للفلسطينيين

L'Orient-Le Jour

La candidature d’Anis Nassar pour faire barrage à Ferzli

Daily Star

Aoun: Next Cabinet to effect reforms, fight graft