أسرار الصحف ليوم السبت 19 أيار 2018

A + A -

الجمهورية



لاحظت أوساط مراقبة أن كل القوى السياسية تناشد للتسريع في تأليف حكومة وعندما يأتي الوقت يضعون العصي في «دواليبها» للحصول على حقيبة مهمة.

قال دبلوماسي إن الإتفاق النووي هو الضحية الأولى للإنقلاب في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.



البناء

توقّعت مصادر عراقية أن يستتبّ أمر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لرئيس الحكومة الحالية حيدر العبادي على قاعدة تمثيل جميع الكتل التي يزيد تمثيلها عن عشرة نواب وفقاً لمعادلة لكلّ عشرة نواب وزير، على أن تحضر الحقائب الأساسية بالكتل التي يزيد تمثيلها عن 25 نائباً والحقائب السيادية لمن يزيد تمثيلهم عن الخمسين نائباً. وفي المقابل تثبيت وضع الحشد الشعبي قانونياً ورفض التمديد للقوات الأميركية بعد نهاية داعش ووضع آليات واضحة لمكافحة الفساد.



اللواء

لغز

بات بحكم المؤكّد أن اشتباكاً حقيقياً، حول الحصص الوزارية سيحصل، ومن الصعب التحكم بتداعياته!

غمز

بدأ نائب منتخب ممارسة مهامه المناطقية، على خلفية الوفاء بالوعود التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية.

همس

تردّدت معلومات أن مرجعاً كبيراً وضع في أجواء إجراءات تنظيمية أقدم عليها مسؤول رفيع، حليف له.